Figyelem! Komoly oka lehet annak, ha állandóan fáradt vagy

A fáradtság lényegében az energiahiány elsöprő érzése. Gyakori jele az, amikor az emberek ugyanolyan kimerülten ébrednek, mint tegnap, még akkor is, ha jól aludtak. Bár ez önmagában is borzasztóan hangzik, ez egy súlyos állapot jele is lehet, és az emberek általában túl későn reagálnak, hogy megelőzzék a tartós károsodást. Ha szokatlanul fáradtnak érzi magát, forduljon orvoshoz!