Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A Bak újhold az irányok meghatározásáról szól. A mai nap ehhez kap különleges inspirációt. Elképzelhető, hogy baráti beszélgetések során, vagy csak hall, olvas valamiről, és így fogalmazódnak meg önben az új célok.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Az újhold a jelében önt érinti a legszemélyesebb szinten, a legközvetlenebbül. Egészen új energiákat tapasztalhat hétfőn és a következő pár napban, és minden sikeres lesz, amit most kezd el. Mivel ez az újévi fogadalmak ideje is, amit most megígér, azt be is tudja tartani!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

A Bak újholdtól új lendületet kap lelki-szellemi szinten, hogy jól indíthassa az évet. Önnek szuper, újító ötletei vannak, és a Bak-energiák megadják azt a szükséges realitásérzéket is, ami együttesen sikerhez vezeti.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Nagyszerű hír, hogy újhold van a Bak jelében. Most képesnek érzi magát bármire, és igaza is van, itt az ideje kitűzni a nagy célokat az újévre. Ha pedig munka, karrier szinten gondolkozik a jövőről, hétfőn ezzel kapcsolatban is híreket kaphat, és jó meglátásai lehetnek.