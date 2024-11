Bizony a tollpaplant is lehet, sőt kell tisztítani, azt is elmondjuk, hogyan! Ahhoz, hogy kitisztítsuk, akkora mosógépünk kell legyen, amelyikbe belefér egy paplan.

Kerüljük az általános mosóport, mert ez olyan anyagot tartalmaz, ami roncsolja a tollak és pelyhek természetes teltségét. Válasszunk inkább tolltöltetű textíliákhoz vagy gyapjú mosásra alkalmas mosószert. Ha pedig környezetbarát készítményre voksolunk, akkor megakadályozhatjuk, hogy éjszaka a párnába felszívódó vegyszermaradványok között aludjunk.

Foltozzuk be a lyukakat, majd jöhetnek a labdák!

Elsőként húzzuk le az ágyneműhuzatot, majd nézzük át, hogy a védőhuzaton nincsenek-e lyukak, szakadások, ahol a toll ki tud szökni. Ha mindent rendben találunk, akkor mehet a mosógépbe, de ha valamilyen sérülést fedezünk fel, akkor azt előbb varrjuk meg, és csak úgy tegyük a gépbe.

Mosás közben a tollpaplanban lévő tollak könnyen csomókba gyűlhetnek, ami rontja a paplan szigetelő tulajdonságait és kényelmét. Szerezzünk be mosólabdát a mosáshoz, mivel ennek folyamatos mozgása és ütögetése szétválasztja a tollakat, és megakadályozza az összecsomósodást, így a mosás után a paplan megőrzi eredeti puhaságát és formáját.

Öblítés és szárítás

A mosást 60 fokon végezzük, ez elpusztít minden kórokozót és poratkát. Ha lejárt a mosógép, indítsunk el még egy öblítő programot, mivel a pelyhekből nehéz kimosni a mosószert. Fontos, hogy öblítőszert ne használjunk, mert az károsítja a töltetet. Ha nagyon foltos a párna, mosás előtt körülbelül 20 percig áztassuk mosószeres vízbe.

Mivel a toll lassan szárad, ezért jobb a mosást a nyári melegben végezni, vagy olyan helyiségben, ami jól szellőzik. Ha erre nincs lehetőség, a szárítógép is jó megoldás lehet. Tegyünk hozzá két mosólabdát, ez kellőképpen felrázza a tollakat és felgyorsítja a száradást. Vegyük ki a paplant a szárítóból és rázzuk ki 20 percenként, mialatt szárad. Ha nem hagyjuk teljesen kiszáradni a tölteléket, akkor akár be is penészesedhet - írja a Fanny magazin.