Amit sosem tudtál: ilyen gyakran kéne mosni a ruháidat

Az egyes ruhadarabok mosásával kapcsolatban népi bölcseletektől kezdve internetes praktikákig mindent fellelhetünk, mégis rendszeresen parázs vitát vált ki a kérdés: meddig lehet mosás nélkül hordani egy pulóvert vagy például egy melltartót? Az összetett választ ezúttal a CNN felkérésére egy New York-i bőrgyógyász, dr. Anthony Rossi adta meg, aki szerint a jellemző trend az, hogy a kelleténél gyakrabban mossuk a ruháinkat, mint ahogy minden más higiéniai szempontból is „túlkezeljük magunkat”.

Fotó: Pixabay

A túl gyakori mosás környezetszennyezési és túlzott energiafelhasználási károk mellett a bőrünknek is árthat, főleg, ha érzékenyek vagyunk bizonyos tisztítószerekre, továbbá a ruha is gyorsabban elrongyolódhat. Ugyanakkor a mosás hanyagolásával nő annak a veszélye, hogy a kosz mellett számtalan baktériumot is magunkkal hordozunk.

Rossi szerint egyértelműen megkülönböztethetünk néhány olyan ruhadarabot, amit minden egyes használat után mosni kell: az alsónemű, a zokni, a harisnya, a leggings és a sportruha a testünkről egyenesen a szennyeskosárba vagy a mosógépbe repülhet. Ugyanez igaz minden olyan öltözékünkre, amelyre folt, látható kosz, izzadtság vagy valamilyen szagminta kerül. Az előbbi csoportba tartozó ruhákat azért szükséges minden használat után mosni, mert olyan testrészeinkkel érintkeznek, amelyen számtalan természetes baktérium tenyészik, amelyek a koszos ruhán megtelepedve gyulladásokhoz vagy gombás fertőzésekhez vezethetnek – ráadásul ezek többségét csak hővel nem lehet elpusztítani, azzal még segítjük is a burjánzásukat, ezért szükséges mosószerrel kimosni.

Fotó: Pixabay

A pizsamák, felsőruházatok, farmerek és egyéb ruhák esetében már nehezebb ilyen általános szabályt megállapítani. A szakértő szerint ezek esetében már a komfortérzetünk is meghatározhatja a mosás gyakoriságát. Az is jellemző a téli hideg időben, hogy az emberek trikót is viselnek a pólójuk, ingjük alatt, így a réteges öltözködés révén a felsőbb ruhadarabokat sem muszáj azonnal kimosnunk, felvehetjük őket újra, ha jónak érezzük.

De mi a helyzet a pizsamával?

Rossi szerint abban az esetben, ha lefekvés előtt zuhanyozunk, alsóneműt is veszünk a pizsama alá, és nem vagyunk sokat izzadó típusok, akár egy hétig is aludhatunk ugyanabban a ruhában. Azonban ha ezen feltételek valamelyike nem teljesül, akkor érdemes minden este tiszta pizsamát öltenünk.

A kabátokat és dzsekiket illetően Rossi azt tanácsolja, legfeljebb havonta mossuk, ugyanis ezek a ruhák nem érintkeznek közvetlenül a bőrünkkel. A szakértő szerint a legvitatottabb terület a farmereké: a gyakori mosás árthat az anyagnak, ami ráadásul jóval tartósabb, mint a pamut vagy a kordbársony, ezért Rossi szerint elég csak akkor mosógépbe pakolni, ha koszos vagy szagos.