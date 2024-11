Különleges nap: új időszámítás kezdetét jelentheti ennek a csillagjegynek

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Kedden a Vízöntőbe lépő Plútó új időszámítás kezdetét jelzi. Ennek hatása lassan fog körvonalazódni, de abban biztos lehet, hogy vége annak a huzavonának, vagy billegő helyzetnek, ami közel egy éve frusztrációt okozhatott. Innentől ismét előre tekinthet.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Kedden a Vízöntőbe lépő Plútó szerint a karrierje építésében új szintre kell lépnie. A Plútó a transzformáció, az átalakulás bolygója. Kapkodnia nem kell. De ideje cselekednie, mert volt alkalma rá idén, hogy megtervezzen mindent.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Továbbtanuláson, továbbképzésen kellene gondolkodnia a Plútó szerint. Most ezzel kapcsolatosan kaphat szuper inspirációt, sőt, konkrét lehetőséget is. Nem biztos, hogy be kell ülnie az iskolapadba. Képezheti magát autodidakta módon. A Rák Hold érzékennyé teszi.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A jegyében jár a Hold, úgyhogy most nagyon elemében van. Mindeközben azonban hatalmas asztrológiai esemény történik éppen: a Plútó jegyváltása az ön ügyeit is sínre teszi. Sőt, olyan céltudatosságot ad, amivel bármit elérhet.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A Plútó jegyváltása mindannyiunkat érint, csak más-más területen. Önnek bizonyos kapcsolatai vannak átalakulóban, és ez bizony okozott nehézségeket az elmúlt időszakban, hónapokban. Most rendeződnek, tisztázódnak ezek az ügyek.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A Plútó jegyváltása önnek is hoz fejlődést és változást, de egyelőre nehezen viselje ezeket az intenzív energiákat. Próbáljon ma egy kis időt kiszakítani önmaga számára. Sétáljon egy nagyot, vagy üljön be valahová egy kávéra, hogy rendezni tudja a gondolatait.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Szüksége volt határozottságra, önbizalomra? A Plútó megadja önnek. Most, vagy mostanában sikerül döntésre jutnia egy ügyben, és egyébként is egy nagyon sikeres periódus veszi kezdetét.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Plútó az uralkodó bolygója is. Ezért aztán megviselhette az a csiki-csuki, amiben az elmúlt hónapokban része volt. Most végre előre tekinthet, a jövő felé. Fogalmazza meg a célkitűzéseit!