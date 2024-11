Ezekre a csillagjegyekre lehet negatív hatással a Nap-Uránusz szembenállás

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Nap a jegyében szembenáll az Uránusszal. Ellentétes energiák feszülnek egymásnak. Ez nagy veszekedés, vita esélyét mutatja, de erős felismeréseket is hozhat. Olyan érzése lesz, mintha felkapcsolták volna a reflektort. Közben valaki nagy hatással lesz önre. Vonzza és taszítja egyszerre.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Az Uránusz a váratlan fordulatok bolygója, de szerencsére ön jól bírja a gyors váltásokat, hiszen nagyon is spontán és aktív személyiség. Ma hozhat olyan erős vitákat is, amiket viszont rosszul visel. Próbáljon meg kimaradni ezekből.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Szerencsés, mert a kockázatot megfelelő körültekintés után vállalja be. Most is, mint mindig. Az Uránusz vasárnap meglepő felismeréseket hoz önnek. Sok mindenben segítségére lehet, ha hirtelen kerül a helyére az utolsó puzzle darab.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Az egyik uralkodó bolygója, az Uránusz részt vesz abban a szembenállásban, ami a vasárnapot nehezíti meg. Ez rávilágít, hogy a munkájában nincs minden rendben. A kollégái sincsenek jó hatással önre. Vagy visszahúzzák, vagy olyasmire akarják rávenni, ami nem passzol önhöz.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Nemcsak a Nap és az Uránusz, hanem a Hold és a Merkúr is szembenáll egymással. Merkúr a gondolkozás bolygója. Hold a megérzéseké. Most mást mutat az intuíció, és mást az észérvek. Idegőrlő lehet döntéshelyzetben ezt összeegyeztetni.