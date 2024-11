Kiderült: ezért kelünk fel mindig hajnali 3 és 4 óra között

Sokan többször is felkelnek az éjszaka és nem is tudnak visszaaludni egystresszes nap után. Azonban, ha te is mindig hajnali három és négy óra között ébredsz fel, akkor van rá tudományos magyarázat - írja a Mindmegette.hu.

Fotó: Andrea Piacquadio / Pexels

A szakértők szerint ezért a hormonok a felelősek.

A hajnali három és négy óra közötti időszakot farkasórának is nevezik. Méghozzá azért, mert ilyenkor csak a farkasok vannak ébren! A hajnali ébrenlétről a hormonszintünk tehet: a melatonin, a szerotonin és a kortizol kölcsönhatása.

Hajnalihárom óra körül a testhőmérsékletünk alacsonyabb, a melatoninszint magas, a kortizol- és szerotoninszintünk pedig alacsony. Ilyenkor hiányzik a kortizol stresszoldó és a szerotonin hangulatjavító hatása. Ha pedig a hormonháztartásunk felborul, akkor könnyen felébredünk - írja a Brigitte-re hivatkozva a portál.