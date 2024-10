Viszlát vízkő! Mutatjuk, hogy tedd csapjaid külsejét vízlepergetővé - videó

A vízfoltos vízcsapnál nincs is rosszabb látvány egy fürdőszobában, mosdóban ha épp aznap takarítottál. Sokan próbálják ilyenkor gyorsan egy törlőkendővel áttörölni, ám most végre úgy néz ki, akadt egy olyan megoldás, ami ennél sokkal nagyszerűbb segítség: a gyertya!

Így változtasd a csap külső rétegét vízlepergetőssé. Fotó: Pexels

A hihetetlen, de tökéletesen működő tippet egy TikTokker osztotta meg, aki @makeslifesimpler néven található a platformon. Beatriz videója akkora siker lett, hogy egy hét alatt több, mint hét milliós megtekintést ért el. A lényeg a következő: egy teamécsessel dörzsölt át alaposan a csapot, majd egy mikroszálas törlőkendővel alaposan polírozd meg.

Ezzel a roppant egyszerű, pár perces mutatvánnyal ugyanis egy vízlepergető réteg jön létre, amit Beatriz be is mutat. A polírozás után ugyanis egy pohár vizet önt rá, ám az az utolsó cseppig lepereg róla anélkül, hogy bármilyen vízcseppet, vagy nyomot hagyott volna rajta. Ez a hihetetlen trükk pedig sokakat sokkolt:

Most komolyan azt mondod, hogy ezidáig mindössze egy gyertyára lett volna csak szükségem? - írták neki kommentben, míg mások csak azt közölték vele, most bizony ők is kipróbálják a zseniális megoldást, írja a Mirror.