Sikert hozó fényszögek alakítják a napot: ez a csillagjegy jár a legjobban csütörtökön

Kos

Az Uránusz és a Mars fényszögét ma már nagyon erőteljesen érzékeli. Lesz egy szuper ötlete, amivel ha a világot nem is váltja meg, de a saját életének egészen új irányt adhat. A pénzügyekben is hozhat ez sikereket.

Bika

Az Uránusz a jegyében van, és már ma is nagyon erőteljesen érzi annak a fényszögnek a hatását, amit a Marssal alkot. Most nemcsak szuper elképzelései lesznek, de ereje, energiája is lesz hozzá, hogy megvalósítsa ezeket. Nagy sikereket jelez a horoszkóp.

Ikrek

Teljesen az elképzelései szerint indul a csütörtök. Minden jól alakul. Majd az Uránusz hatására hirtelen felborul az egész. Mintha meg akarná tréfálni az élet. Figyelje, hogy mit lehet kihozni a váratlan helyzetből! Meglátja, jó lesz a vége.

Rák

Ma már átlép a Hold az Oroszlánba. Ettől ön szinte mindent személyes sértésnek vesz. Ezt gyorsan hagyja abba, mert elrontja az egész napját! És nem csak a sajátját, hanem a környezetét is. Maradjon nyitott és rugalmas!