Összedolgoznak az égiek: Ezek a csillagjegyek október végén különleges energiát kapnak az univerzumtól

Egyszerűen megállíthatatlanok lesznek az alábbi négy csillagjegynek a szülöttei október végén, amely nagyban hozzájárulhat a boldogságukhoz is. A következő napokban ugyanis különleges energiák érkeznek a csillagokból számukra – írja a Ripost.

Egyszerűen megállíthatatlanok lesznek az alábbi négy csillagjegynek a szülöttei október végén Fotó: Pexels

Kos

Visszahátrál hozzád az Uránusz, méghozzá azért, mert belekezdtél valamibe, de félbehagytad, és kapsz még egy lehetőséget a sorstól, hogy befejezd. Október végén a Vénusz és a Mars is támogat ebben. A szerelemben legyőzhetetlen leszel, de a hatóságokkal meggyűlhet a bajod a következő hetekben. Sportolj aktívan, hogy a levezesd az energiá, és a szerencse melléd fog állni.

Ikrek

Most igazán kimeríthetetlen leszel a kreatív, építő ötletekben, főleg az otthonoddal kapcsolatban. Ez azért is jön jókor, mert a párod is több komolyságot szeretne tőled. Október végén egyre több támogatást kapsz majd az üzleti, hatalmi szférában is, megérzik benned a lehetőségeket. Ajánlatokkal találnak majd meg, és akár pénz is ütheti a markodat ebből kifolyólag. Sőt, örökségre, hagyatékra is lehet kilátásod!

Oroszlán

A következő napokban az anyagilag látszik meg majd a legjobban számodra a csillagok támogatása. Észre kell venned, amikor lehetőség kínálkozik és élned kell vele. A főnöködnél is be tudsz most vágódni, de ehhez nem elég csupán, hogy jól végzed a munkádat. Fontos, hogy képes vagy minderre úgy, hogy az ne látszódjon talpnyalásnak! Az égiek október végén támogatni fognak ebben.

Skorpió

A Nap a jegyedben jár, és a két szeretetbolygó is hatással van most az életedre. A következő napokban egy új szerelem vagy üzlet lehet jó hatással a hangulatodra. Határtalan energiákkal áld meg most az univerzum, és ezt leginkább az alkotó tevékenységben tudod kamatoztatni. Egy hétvégi kiruccanás is jól eshet most, keress fel egy gyógyfürdőhelyet vagy nézz meg egy kiállítást, koncertet vagy színdarabot.