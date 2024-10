Itt a tízmilliószoros nap, erre a csillagjegyre ma rátalálhat a szerelem!

Napi horoszkóp – 2024. október 23., szerda

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A mai ünnepnap spirituális szempontból is kiemelt jelentőségű. Idén ugyanis éppen október 23-ra esik az év utolsó tízmilliószoros napja. Nagyon szép napra számíthat, és ha használja a pozitív gondolkodás erejét, akkor most bevonzhatja a jót az életébe.

A szingli Nyilasra ma a szerelem is rátalálhat (Fotó: Pixabay – Képünk illusztráció)

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Nagyon formában lesz, szinte szárnyalnak a gondolatai és olyan dolgokat is megláthat, megérthet maga körül, amelyek eddig elkerülték a figyelmét. Ne lepődjön meg, ha ma hirtelen választ talál egy régóta függőben lévő kérdésre.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Szerdán, a tízmilliószoros napon ne csodálkozzon, ha nagyobb siker vár önre, mint ahogyan számított rá, vagy több pénzhez, vagy elismeréshez jut, mint amit eredetileg gondolt. Bárhogyan is lesz, ne kérdőjelezze meg a szerencséjét.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Remek energiák hatnak önre is. Érdemes ezt a mai napot felhasználni arra, hogy pozitív gondolkodással, őszinte segítőkészséggel bevonzza a jót az életébe. Ma nagyot léphet előre a hosszú távú terveivel is, mert a Skorpió energiák most nagyon jó ráérzéseket jeleznek.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma van az év utolsó tízmilliószoros napja. Most úgy tud valakin segíteni, talán egy rászorulón, hogy nem is kell mélyen a zsebébe nyúlnia, lehet ez néhány kedves, támogató szó is, vagy konkrét fizikai segítség. Egy ilyen gesztust mindig sokszorosan ad vissza az Univerzum!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Úgysem fogja kibírni valami házi munka, vagy kertészkedés nélkül a mai szabadnapot. Nem baj. Bárki bármit mond, ön akkor érzi jól magát, ha rend van ön körül, és látja a munkája eredményét. De délután talán képes lesz lazítani. Ha nem, akkor a konyhában alkothat valami csodát…

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Szerdán egy rég nem látott ismerősével hozhatja össze a sors. Olyan rég találkoztak, és most úgy érezheti, a közös gyökerek ellenére, mintha két külön bolygón élnének. A meghatottság, a szeretet mégis erősebb lehet. Az is lehetséges, hogy új ismeretséget köt egy nagyon lenyűgöző emberrel.