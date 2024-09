Szerelem van a levegőben: ezekre a csillagjegyekre fog rátalálni a boldogság

2024. szeptember 22.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Egy ügyben most határozott véleménynyilvánítást várhatnak öntől a családtagok, a rokonok. Ne halogassa hát tovább, a végső szót úgyis önnek kell kimondani. Így van ez akkor is, ha magában a döntésben kompromisszumokat is kell kötnie.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Nagyszerű lezárása lesz a hétnek ez a vasárnap. Remekül el tud lazulni, és sikerül egy igazán kikapcsolódós délutánt is szerveznie. Kell is, hogy végre teljesen ellazuljon, hiszen sokat és jól dolgozott az elmúlt időszakban.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Rég volt ilyen szuper napja, mint amilyennek a vasárnap ígérkezik. A Hold a jegyébe lép, és a Nap a Mérlegben is kedvez önnek. Gyümölcsözőnek, fejlődőnek látja, tapasztalja a körülményeit. Nem is kell mással törődnie, csak a legszorosabb emberi kapcsolataival. És még egy jó könyv is beleférhet az idejébe!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Szuper nap lesz a vasárnap! A Hold a levegő-elemű Ikrekbe lép, és ettől ön is igazán könnyűnek és felhőtlennek érzi magát. Ma csupa olyan benyomás éri, amelyek ezt az érzést erősítik önben. Legyen kint minél többet a szabad levegőn.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A vasárnap lesz az ön napja. A bolygók szerint szombaton még a hét eseményeinek hatása alatt áll, és fel kell dolgoznia, meg kell emésztenie a történteket. Vasárnap kényeztesse magát, csináljon olyasmit, ami jól esik testének, lelkének!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Vasárnap olyan konstellációk lesznek az égen, amelyek szerint elege van a nyüzsgésből és a jó pofizásból. Kapcsolja ki a telefonját, és lazítson! Megérdemli, megdolgozott érte, ráadásul szüksége van a töltődésre.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma a Nap belép a jegyébe, és kezdetét veszi a Mérleg hava. Nagyon kedvező energiák jönnek az ön számára. Élvezze a népszerűséget! Vidám emberek társasága a legjobb módszer, hogy elengedje a hétköznapok gondjait. Ráfér önre a kikapcsolódás. Természetesen nem kötelező semmi. Ne erőltessen semmit!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Imádni fogja a vasárnapot. Szuper fényszög gondoskodik a jó közérzetéről és a derűről. Egy kicsi szépséghibája van a dolognak: éjjel lesz egy kellemetlen fényszög, ami vitára utal. De másnapra lecsillapodnak a kedélyek.