Egy csillagjegy nehéz döntés elé kerül, egy másik viszont ma semmiképp ne hozzon fontos döntést!

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Továbbra is a Rák jegyében jár a Hold, ami erős intuíciót és nagy érzékenységet hoz. Dolga lehet ma valakivel, aki bosszantja vele, hogy olyasmibe is beleviszi az érzelmeket, ahol ön szerint semmi keresni valója nincsen – például a munkába. Hát most kénytelen lesz toleránsan viszonyulni hozzá.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Többször lesz az az érzése, hogy önre senki sincsen tekintettel. Az a szerencse, hogy ma több olyan harmonikus fényszög lesz az égen, ami mégiscsak garantálja a közös nevező megtalálását. Persze ehhez az is kell, hogy engedjen egy picit az álláspontjából.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma a bolygója, a Merkúr belép a Mérlegbe. Ez nagyon szerencsés bolygóállás, mert garantálja, hogy most minden téren képes lesz megtalálni az arany közepet. Abban is segít, hogy diplomatikusan fogalmazzon.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A Mars és a Hold is az ön jegyében van, ami szinte egyenlő azzal, hogy hirtelen, váratlanul törhet ki önből a düh. Ne gondolja, hogy minden megjegyzés szándékos sértés. Holnap már átlép a Hold az Oroszlánba, és enyhül ez a nyomás.