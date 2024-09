Keményen egymásnak feszülnek ma ezek a csillagjegyek

2024. szeptember 12.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A mai nap is a nehéz napok számát gyarapítja. A Hold és a Mars szembenáll egymással: a Hold a közérzet, a Mars az akarat jelölője, ráadásul az ön uralkodó bolygója is. Nem lesz összhangban az, amit akar, azzal, amire lehetősége van, és ez frusztrációt okoz. Nyugalom, holnapra már a múltté lesz ez a nehézség!







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ma még a Nyilasban jár a Hold, ami lelkesíti. Ezért most elindíthat egyet azok közül a projektek közül is, amiket folyton csak halogat. Ne vesztegesse az időt azzal, hogy megpróbálja eldönteni, hogy érdemes-e belefogni, vagy sem… Kezdje el, és kész!







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Az eredményeit, sikereit talán irigylik öntől sokan, de a kemény munkáját és az erőfeszítéseit biztosan nem… Legyen óvatos, mert nem mindenkitől számíthat jóra most a környezetében. Álnok embert jelez a horoszkóp.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

A Hold és a Mars ellentmondásos fényszöge azt jelzi, hogy van valami, amit akar, de maradéktalanul most nem tud teljesülni. Ha változásra vágyik, most kiváló alkalmak adódhatnak, de közben mérlegelnie kell azt is, mi az, amiről le kellene mondania.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Csütörtökön szinte biztos, hogy úgy érzi, túl nagy önön a nyomás, a teher és nem biztos, hogy egyedül mindennel elbír majd. A jó hír az, hogy valószínűleg nem is kell! Vannak, lennének segítői, akik csak arra várnak, hogy a bizalmába avassa őket.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Csütörtökön ne vegye a lelkére, ha valaki leszólja a terveit. Nem érdemes most túl sok energiát belefeccölni a másoknak való megfelelésbe, mert szinte lehetetlen, mindig lesz valaki a környezetében, aki valami kivetnivalót talál a dolgaiban.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Csütörtökön elakadhat, vagy ellenállásba ütközhet egy kérdésben, és úgy tűnik, nem is sikerül azonnal legyőzni a kihívásokat. Ha látja, hogy valami nem megy, inkább ma ne erőltesse, mert előfordulhat, hogy ettől csak rosszabbodik a dolog.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Azok a részletek, amik önnek teljesen egyértelműnek tűnnek, mások számára egyáltalán nem ennyire érthetőek. Gondoljon erre, amikor ellenállásba ütközik egy-egy tervét illetően, vagy úgy tűnik, hogy valaki okvetetlenkedik.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)