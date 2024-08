Tele van karcolással a fa vágódeszkád? Mutatjuk, hogyan tüntetheted el!

A vágódeszkák alapvetően háromféle anyagból készülnek: fa, műanyag, és üveg, amely talán a leghigiénikusabb mind közül. A leggyakoribbak a fa és műanyag változatok, és mivel a műanyagról a használat során kisebb-nagyobb darabok leforgácsolódhatnak, majd az ételbe kerülhetnek, a többség inkább a fa vágódeszkát részesítik előnyben, amelynek ápolására azonban érdemes nagyon odafigyelni.

Így tüntetheted el a karcolásokat a fa vágódeszkáról / Fotó: unsplash.com

A fa vágódeszkán a használata során ugyanis apró, vagy éppen nagyobb barázdák, karcok keletkeznek, melyek nemcsak nem esztétikusak, de a vágást is nehezítik. A fa vágódeszkát ezért érdemes bizonyos időnként finom csiszolópapírral lecsiszolni, majd pedig olajjal átkenni, azonban létezik egy ennél egyszerűbb és olcsóbb megoldás is, ami az interneten terjed, és a Mindmegette nemrég letesztelte.

Dörzsöld be dióval a vágódeszkát: nem fogod megbánni!

A fa vágódeszkáról egy dió segítségével el lehet tünteti a sérüléseket, karcolásokat. A dióval alaposan be kell dörzsölni a vágódeszka felületét, amelyet ezután már használhatunk is. A dió kitölti a réseket, a dióban található olaj pedig ápolja a deszka fafelületét. A deszkák ápolására több helyen is árulnak dióolajat, ezt kiválthatjuk egyszerűen egy dióbéllel is.