Mellkasi fájdalom és szorító érzés: hidegfront kavar be a heti időjárásba

Már szerda reggel elérte a front az északnyugati területeket. Sokan bíztak abban, hogy ha a hétfői első nem is, de ez a második, erősebb hidegfront már véget vet a kánikulának és hoz némi tartós felfrissülést az elmúlt napok időjárása után. Nem így lesz, ráadásul a frontérzékenyek küzdelmes napok elé néznek.

A hőhullámot csak egy rövid időre állítja meg az időjárásban szerdán érkező hidegfront, de a frontérzékenyek így is fejfájásra, illetve jelentős fáradtságérzetre számíthatnak

(Fotó: Andrea Piacquadio / Pexels – Képünk illusztráció)

Az időjárásban érkező hidegfront sem bír a kánikulával

Kisebb javulást, de terhelést is hoz a frontérzékenyeknek a szerdán érkező hidegfront, amelynek hatására napos-gomolyfelhős idő várható, és többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, néhol akár hevesebb vihar is lecsaphat. Erős vérnyomás-ingadozásra, fokozott feszültségre, a görcsös folyamatok erősödésére, sok fejfájásra, gyakoribb rosszullétekre készüljenek a frontra érzékenyek, míg a kánikulai területeken továbbra is a magas hőterhelés veszélyeivel és következményeivel kell számolni. Sokfelé élénk, erős, helyenként viharos lesz az északi-északnyugati szél. A csúcshőmérséklet szerdán 27 és 37 fok között alakul.

A csütörtök valamivel enyhébb hőmérsékleti maximumokat hoz: délutánra 26 és 33 fok közé melegszik a levegő, a napsütést pedig elsősorban fátyolfelhők szűrhetik majd. Egy-egy futó zápor, esetleg gyenge zivatar legfeljebb elszórtan alakulhat ki. A szelet többfelé élénk, keleten és északkeleten erős lökések is kísérhetik.

Pénteken visszavág a hőhullám

A szerdai hidegfront csütörtökre hoz némi és átmeneti enyhülést: a front mögötti hőmérséklet-csökkenés ugyan lehetőséget ad némi felfrissülésre, de péntektől már visszatér a kánikula, és folytatódik a hőhullám: ismét sok napsütésben lesz részünk, csapadék sehol sem várható. Nyugaton és északnyugaton élénk lökések kísérhetik a délies szelet. A maximumok 29 és 34 fok között alakulnak.

Sajnos a hidegfront csak kisebb és átmeneti csökkenést hoz a hőmérsékletekben, ugyanakkor jelentős pluszterheléseket is okoz az időjárás-érzékenyek számára. Jelentkezhet fejfájás, migrén, fáradtságérzet. Nő a szervezet görcskészsége is ilyenkor. Az orvosmeteorológiai előrejelzések szerint ez az időjárási helyzet különösen az idősek és krónikus betegek számára megterhelő, mert nő a szívinfarktus és a stroke kialakulásának veszélye. Emellett fáradtságérzet is tapasztalható, ami megnövekedett reakcióidőhöz, tompult, lassú reflexekhez vezethet. Ilyenkor az agresszivitási hajlam is fokozódik. Az allergiások panaszai is fokozódhatnak, miután a parlagfű pollenszintje országszerte a magas-nagyon magas kategóriába esik.