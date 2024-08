Megnyugvást hoz a nyár utolsó napja ezeknek a csillagjegyeknek

2024. augusztus 31.

Horoszkóp



Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szombaton az Oroszlán Hold nagyon jó hangulatot jelez önnek. Viszont térre és időre van szüksége ahhoz, hogy ezeket a nagy energiákat levezesse. Az utolsó augusztusi napon érdemes kerti partit szervezni, strandolni, túrázni - bármit, ami a szabad levegőn történik.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

A szombati napon pihenjen és töltekezzen. Ne ön legyen az, aki most mások helyett is helyt áll! Az Uránusz vasárnap irányt vált a jegyében, ami miatt bizonytalanabb, aggodalmaskodóbb lehet. Egy nagy beszélgetés is igazán jót tenne.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Pár napig még a jegyében jár a Mars, emiatt a szokásosnál is rámenősebben szervezi a programokat. Egyeztessen a párjával, különben könnyen konfliktus lehet a vége! Ne egyedül döntsön, mert az most tuti veszekedést eredményez.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Nyakunkon az iskolakezdés, ami az izgatottságon túl feszültséget is hoz. Szerencsére a Szűz jegyében járó Nap segít összeszedetten készülődni. Ma van ideje mindent átnézni, ami hétfőre kell. Az Oroszlán Hold vidám estét ígér.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Az Oroszlán Hold azt javasolja önnek, hogy még vegye ki a részét a nyár örömeiből! Nehogy otthon üldögéljen a négy fal között, arra lesz lehetősége ősszel és télen. Ma egy izgalmas személyt is az útjába sodorhat az élet, ha szingli.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Higgadt, nyugodt és vidám marad szombaton is, hiszen a Nap a jegyében járva nagyon kedvező energiákat jelez. Talán a születésnapjára készül, talán a családdal közösen tölti az időt, vagy baráti meghívást kap. Bárhogyan is legyen, mentesül minden feszültségtől.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A barátokkal vagy a párjával kellene tölteni a szombatot. A Vénusz már a jegyében jár, és kellemessé varázsolja ezt a napot. Kirándulhatnak, de akár strandra is mehetnének a nyár utolsó napján. Vegye úgy a mai napot, mint valami extra lehetőséget a kikapcsolódásra.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A mai nap a vidámságé, szórakozásé! Az Oroszlán Hold abban segíti, hogy egy kicsit könnyedebben élje meg a dolgokat. Ugyanakkor vigyázzon, mert kicsit meggondolatlanná is teheti, és olyasmi is kicsúszhat a száján, amit nem gondol teljesen komolyan.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)