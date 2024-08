Közel a szerelem, erre a csillagjegyre randevú vár pénteken

Pénteken világossá válhat önnek, hogy egy célját sokkal hamarabb is elérheti, mint azt előzőleg gondolta. Még az is lehet, hogy annyira gyorsan követik egymást az események, hogy hirtelen el is bizonytalanodik. Pedig jó az elgondolás...

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Pénteken belekezd valamibe, ami igazán szerencsés és örömteli, mert csupa kedvező hatást jelez ezzel kapcsolatban a horoszkóp. Vágjon bele, most minden támogatást megkap ehhez, az Uránusz és a Hold fényszöge is kedvez önnek.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Pénteken valakinek a közelében támogatásra lehet szüksége, de talán az illető túl büszke ahhoz, hogy segítséget kérjen. Ha ezt látja, ne várjon meghívásra, hanem cselekedjen határozottan, és menjen oda hozzá