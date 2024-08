Augusztusi pénzhoroszkóp: ezekre a csillagjegyekre vár bőség

Oroszlán

Az Oroszlán havában járunk, így természetes, hogy az Oroszlán szezonban abszolút melletted áll a szerencse! Azonban a költekezésed kapcsán mégiscsak jobban tennéd, ha kis mértéket tartanál.

Szűz

A jegyedbe belépő Vénusz a bőség energiát vonzzák be most az életedbe. A pénzzel kapcsolatban azonban sem a céljaid sem a vágyaid nem lesznek egyértelműek a következő hetekben. Érdemes szem előtt tartanod, hogy ha tisztázod a céljaidat, és rájuk koncentrálsz, akkor azokat most el is tudod érni!

Mérleg

Itt az ideje, hogy leporold néhány régi ötleted, azokból ugyanis most új jövedelemforrást csinálhatsz. A teliholdnak köszönhetően, ha szenvedéllyel csinálsz bármit, abból pénzt tudsz szerezni. A Mars egész hónapban kitartást ad, és most valóra válthatod a személyes terveidet.

Skorpió

Ebben az időszakban merész és kreatív energiák segítenek, így magabiztosabb lehetsz. Az újhold pedig megújuló erővel fog feltölteni. Ám a Merkúr most be fogja lassítani a karriereddel kapcsolatos folyamatokat. Ezt el kell fogadni, és addig is kidolgozni a részleteket. Viszont az augusztus 18-i Merkúr-Nap együttállás nagy lehetőségeket és szerencsét hoz majd számodra. Ennek köszönhetően elengedheted a felgyülemlett érzelmeket, hogy képes legyél befogadni a bőséget.

Nyilas

Nem érdemes semmivel sem várnod, mivel a Mars hatalmas erőkkel hajt téged ebben az időszakban. Képes lehetsz bármivel szembenézni. Ráadásul a Vénusz is neked kedvezz, így a szokásosnál is meggyőzőbb leszel. Ez a folyamat augusztus 22-én tetőződik be, amikor elkezdődik a Szűz-szezon, és megadja a stabilitást az új helyzeteknek.

Bak

A Mars egész hónapban ad erőt a változások bevezetéséhez. Az augusztus 19-i telihold a pénzügyeket hozza reflektorfénybe: gondolkodj a megszokott sémákon kívül, most az hozhat megoldást!