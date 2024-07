Hihetetlen: ezzel a nyári gyümölccsel is diétázhatsz, mutatjuk hogyan

Sokaknak a dinnyével kapcsolatban az van a fejükben, hogy mennyi cukor van benne, így emiatt többen a diétájuk alatt nem fogyasztanak ebből a gyümölcsből. Pedig egyáltalán nem kell tőle tartani!

Hihetetlen, de a dinnyével is lehet diétázni Fotó: Sóki Tamás / MTI

Mivel 100 gramm, vagyis nagyjából egy csésze görögdinnye összesen 6 gramm cukrot tartalmaz. Arról nem is beszélve, hogy más gyümölcsökhöz, például szőlőhöz, mangóhoz, de még az ananászhoz és grépfrúthoz képest is kevesebb van benne.

Pá-pá, nyalánkságok!

Ennek a mennyei édes íznek van egy további előnye is: ha dinnyét eszünk, akkor könnyen csillapítja a különböző desszertek iránti vágyunkat, emiatt már csak ezért is kevesebb kalóriát veszünk magunkhoz a nap folyamán. Ráadásul segít szinten tartani a vércukorszintünket is, így nem tör ránk a farkaséhség. Ezért is érdemes reggelire vagy éppen vacsorára falatoznunk belőle.

Könnyed kalóriák

Nemcsak a cukor-, hanem a kalóriatartalma is elhanyagolható. Vagyis akár bátran eltüntethetünk akár egy hatalmas szeletet is, akkor sem rontjuk el vele a diétánkat. Ugyanis 1 csésze görögdinnyében mindössze 46, a mézdinnyében 64, míg a sárgadinnyében 60 kalória van.

Felpörgető titok

Ha kellő mennyiségű dinnyét eszünk, azzal támogatjuk, hogy felpörögjön a szervezetünk anyagcseréje. Mégis hogyan? Magas a rosttartalma, ami támogatja ezt, emellett tele van értékes ásványi anyagokkal és vitaminokkal, például káliummal, kálciummal, magnéziummal, vassal, amik mind segítenek abban, hogy felgyorsuljon az anyagcsere.

Telítődjünk!

Szinte már egy szelet után azt érezzük, hogy mindjárt kipukkadunk? Ez annak köszönhető, hogy nagyon magas a víztartalma, így pillanatok alatt eltelít és sokáig jóllakottnak érezzük magunkat. További előny, hogy hidratálja is a szervezetünket, amire nagy szükség van a forróságban - írja a Diéta és Fitnesz.