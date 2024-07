Tőlük hiába várod a lánykérést: ez a két csillagjegy nem hisz a házasságban

Vannak, akiknek bármilyen tökéletes kapcsolat is adatott meg, nem készek, vagy nem akarnak egy szinten túllépni. Ők azok, akiktől hiába várod a gyűrűt, hiába várod a lánykérést. Számukra a házasság nem cél, nem a szerelem beteljesülése, nem is különösebben érdekli őket az egész "ásó-kapa-nagyharang" dolog. Ez persze nem azt jelenti, hogy ne szeretnének! Egyszerűen a horoszkópjuk miatt más számukra a fontos, más értékrendek alapján működnek. Különösen két csillagjegy van, aki így gondolkodik. Most eláruljuk, kik ők!

Szeretnek, de házasságot ne várj ezektől a csillagjegyektől! Fotó: Shutterstock

Csillagjegyek, akiknek nem jelent sokat a házasság intézménye

Nyilas

Aligha meglepő, hogy a folyamatosan kalandot kereső, olthatatlan tudásvágyát utazásokkal csillapító, szabadlelkű Nyilas az egyike azon csillagjegyeknek, akik számára a házasság nem jelent túl sokat. Ők azok, akik mindig friss ismeretekre vágynak, mindig feszegetik a határaikat, folyamatosan megújuló szemmel nézik a körülöttük lévő világot. Épp ezért nem bírják azokat a kötöttségeket, amik tradicionális értelemben egy házassággal járnak. Még a szabadságuk kismértékű feladása is kihívást jelent számukra. Persze ha hasonlelkű társsal hozza össze őket a sors, máris mást jelent a házasság...

Vízöntő

A különc Vízöntőnek ugyancsak rettenetesen fontos önmaga szabadsága. Ő az, aki a szabályszegő Uránusz bolygó által vezérelve folyamatosan kilóg a sorból, aki mindig a saját belső hangját követi, a saját álmait keresi. Ráadásul mivel a jegy szülöttei kifejezetten haladó gondolkodásúak, a házasságban épp a kötöttségeket, az elavult tradíciókat látják, amelyeknek nem hajlandók behódolni. Kapcsolati téren is a saját szabályaik szerint élnek. Persze ha valaki olyat találnak, aki miatt készek engedni az elveikből, akkor egyértelműen hosszú távra terveznek.