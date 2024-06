Meglepő dolog véd az időskori elbutulás ellen – állítja a magyar orvos

Aggasztó és szomorú dolog az időskori elbutulás, ám a szakemberek szerint létezik egy hatékony megoldás az esetleges kialakulás esélyének csökkentésére. Erre hívta fel a figyelmet legfrissebb villámvideójában dr. Mangó Gabriella gyöngyösi háziorvos.

Több szempontból is segíthet az időskori elbutulás kialakulásának esélyeit csökkenteni, ha heti 3-5 alkalommal legalább 20 percet sportolunk, mozgunk

(Fotó: Pexels/Ketut Subiyanto – Képünk illusztráció)

„Egyértelműen a mozgás kell ahhoz, hogy ne csak a fizikai létünk legyen jól, hanem a lelki létünk is rendben legyen, de azt találták, hogy az időskori elbutulás is kevésbé fordul elő olyan embereknél, akik egy héten legalább három-öt alkalommal minimum 20 percet mozognak” – hívja fel a figyelmet dr. Mangó Gabriella. Ugyanakkor a folytatás is hasonlóan fontos információkat tartalmaz!

A sportolás több szempontból is jó dolog, de csak mértékkel tegyük! – tanácsolja a magyar orvos (Fotó: Pexels/Anna Shvets – Képünk illusztráció)

„Érdekes, hogy a túlzásba vitt sport nem segíti sem az agyi funkciókat, sem pedig a fizikai jólétet” – zárja szavait Mangó doktornő a 92 ezer követővel büszkélkedő Facebook-oldalán, ahol az alábbi videót tette közzé: