Elképesztő telefonhívást kapott a magyar orvos, erre nincsenek szavak

Ilyen nincs, s ha nem dr. Mangó Gabriella osztotta volna meg a történetét, nem is biztos, hogy elhinnénk! Nem új keletű, ugyanakkor sajnos nagyon is valós probléma, hogy ismert emberekkel, orvosokkal – az ő beleegyezésük nélkül – hirdetnek különféle „csodaszereket”, az effajta megtévesztő reklámoknak pedig sajnos sokan bedőlhetnek. Dr. Mangó Gabriella gyöngyösi háziorvos nevével és fényképével is visszaéltek már a csalók, akiknek legújabb lépésénél nincs lejjebb. Íme a részletek.

Fotó: dr. Mangó Gabriella

Mangó doktornő egyik friss Facebook-bejegyzésében arról ír, hogy az egyik „csodaszer” reklámozása kapcsán, a neve és fotói engedély nélküli felhasználását követően a „legszebb” pillanata az volt, amikor valaki Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből azzal hívta fel, hogy az árúsító cég Mangó doktornő telefonszámát adta meg neki, nála reklamáljon az illető, ha nem használ a „csodaszer” a problémáin. Miközben Mangó doktornő sem az adott „csodaszerről”, sem a betegről semmit sem tudott.

„Rendőrségi feljelentést tettem”

– jegyezte meg a doktornő a történtek után, majd a nyomaték kedvéért a következőket írta a követőinek:

„Mielőtt ilyet rendelsz, beszélj az orvosoddal, hogy ne TE legyél a következő áldozat!”

Dr. Mangó Gabriella a téma kapcsán a Nemzeti Védelmi Szolgálattal együtt készített egy fontos videót, melyet érdemes minél több emberhez eljuttatni.