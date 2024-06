Itt a nagy nyári szerelmi horoszkóp: nagy egymásra találásokat és lángoló szenvedélyeket ígérnek a csillagok

VÍZÖNTŐ nyári szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő:

Egész nyáron mindössze 3 „szakítós” nap lesz: július 3, 12 és 23. Ezeken a napokon kerüljétek a vitát! Ha mégis összekapnátok, emlékeztessétek először magatokat, majd a másikat, hogy egy csónakban eveztek! A bolygók szerint neked kezd tele lenni a hócipőd, ami vulkánszerű elégedetlenséget generálhat. Ezt meg kell előznöd, ha nem akarsz elválni…

Szingli:

Biztatóan indul a nyár. De jön pár kritikus nap: július 3, 12 és 23. Ezeken a napokon kerüld a vitát! Ha mégis randizol valakivel, akkor próbáld visszafogni magadat! Sajnos máshol szerzett sérelmeidet hajlamos leszel valaki máson „megtorolni”. És ez vulkánszerű elégedetlenséget generálhat. Ezt meg kell előznöd, ha nem akarsz szakítással indítani…

HALAK nyári szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő:

A gyerek téma megint foglalkoztat téged. Kérdés, hogy vajon a kedvesedet is? Muszáj közös nevezőre jutnotok ebben (is). Lehetőleg ezt a témát ne június 22-én vagy július 21-én dobd be! Ezen kívül új vállalkozásba foghattok idén nyáron. Lehet ez új hobbi, vagy tanulás, vagy utazás, vagy bármi, amiben együtt vesztek részt, és együtt szereztek élményeket.

Szingli:

Régi esetekből tanulva ne keverd össze a barátságot és a szerelmet! Nem neked való a „barátság extrákkal”. Ez ügyben lesznek rázós napok: június 22, július 21, augusztus 19 és 28. Jót tenne az önbecsülésednek új vállalkozásba fognod, ami lehet új hobbi, vagy tanulás, vagy utazás, vagy bármi, amiben új élményeket szerezhetsz. És nem mellesleg ismerkedhetsz – írja az Astronet.