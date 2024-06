A személyi edző válaszol: Ez az 5 fitnesz-szokás többet árt, mint használ

Jenna Rizzo amerikai személyi edző a fogyókúrás edzések, szokások és praktikák tanításából, és népszerűsítéséből él. A hölgy nemrég berobbant a TikTokon is, ahol ismeretterjesztő videókat készít a diétáról, az edzésről, és a tévhitekről. Egyik legújabb videójában ráadásul elárulta, hogy létezik 5 olyan nap mint nap hallott fogyókúrás szokás, amelyről jobb lenne, ha leszoknának az emberek, mert többet árt, mint használ. A New York Post a videóból idézte a következő 5 tévhitet, és Jenna véleményét ezekről.

A szakértő szerint van néhány fogyókúrás szokás, ami többet árt, mint használ /Fotó: Pexels / Pexels

Jenna több évi tapasztalattal a háta mögött maga is beleesett néhány olyan hibába, amibe a kezdők szoktak, de így tudta összegyűjteni őket, és a kuncsaftjai számára kiküszöbölni ezeket. Most pedig ezeket a nyilvánosságnak is elárulta. Jenna szerint ez az 5 hiba hátráltathatja a kezdő fogyni vágyók fejlődését:

1. Túl sok edzés hirtelen 2. Szabályokkal teletűzdelt étkezés 3. Másokhoz hasonlítás 4. A szégyenérzetet használni motivációnak 5. Az alvás fontosságának háttérbe helyezése

Nem kell hetente többször is az életed legbrutálisabb edzését lenyomnod az edzőteremben. Így nem a tested fog gyorsan megváltozni, hanem ki fogsz égni. Ez egy fejlődési folyamat, nem a tested megnyomorításáról kell, hogy szóljon

- kezdte beszámolóját a személyi edző. Egy tanulmányt is felhozott példának, amely szerint a hirtelen túl magas intenzitású sporttevékenység növelheti a szabálytalan szívverés kockázatát. Emellett pedig extrém esetekben akár az izmok leépüléséhez is vezethet a túledzettség.

Nyilvánvalóan egy káros, és betarthatatlan szabály, ha úgy tekintesz az étkezéseidre, hogy ez az élelmiszer jó, ez az élelmiszer rossz. Hosszú időbe fog telni, amíg kitapasztalod a falási-korlátozási ciklust, és ezt nem lehet egyik pillanatról a másikra megtenni, mert azzal többet ártasz, mint segítesz. Nézz utána az ételeid összetevőinek, vannak amelyek táplálóbbak, egészségesebbek, és vannak, amelyek nem. Figyelj arra, hogy mit eszel egy nap, egy héten, mennyi kalóriabevitel kell a céljaid eléréséhez, és szépen lassan ahhoz mérten rakd össze az étrendedet. De ne próbálj meg rögtön lemondani minden korábbi kedvencedről, mert akkor biztos nem fogok kibírni.

- fejtette ki a második gondolatát Jenna.