„Már hét kiló lement” – Király Viktor komoly életmódváltásba kezdett a műtétje után

Edzés és fogyókúra – ezek jellemzik mostanában Király Viktor mindennapjait, aminek meg is van az eredménye. Az énekes a Metropolnak árulta el, hogy már hét kilótól sikerült megszabadulnia körülbelül öt hét leforgása alatt. Igaz, neki nem a kilók és a számok számítanak, hanem az, hogy elégedettséget érezzen, amikor a tükörbe pillant, valamint jól álljanak rajta a kedvenc ruhái.

Király Viktor életmódváltásba kezdett. (Fotó: Hot! magazin)

Király Viktornak nem volt könnyű dolga, hiszen január 18-án sérvműtéten esett át, a beavatkozást követően sokáig egyáltalán nem mozoghatott.

„Sokan féltettek, hogy a műtét után hízni fogok, hiszen feküdnöm kellett, és bevallom őszintén, én is ettől tartottam. Ezért az operáció után nagyon szigorú diétába kezdtem. Keveset ettem és napi öt liter vizet ittam, hogy jól átmossa a folyadék a szervezetemet. Ennek szerencsére meg is lett az eredménye, már hét kiló lement. Mostanra annyi változott, hogy már mozoghatok, ezért a tegnapi napomba is beiktattam egy futást. Mondhatnám viccesen, hogy minden évben belefogok egy életmódváltásba, de most nagyon komolyan gondolom”

– árulta el a Metropolnak Király Viktor, a 24 órán át elérhető történetében pedig az is látható volt, hogy a felesége, Anita is vele futott.

Elkerülhetetlen volt a műtét Király Viktor számára

Király Viktor januárban kellőképpen felborzolta a kedélyeket a közösségi oldalakon, ugyanis egy budapesti magánklinikáról jelentkezett be. Az énekest műteni kellett bal oldali lágyéksérvvel, beszámolójából pedig az is kiderült, hogy eddig húzta, halasztotta a dolgot, de az operáció 2024 elejére elkerülhetetlenné vált.

„Sajnos, minél nagyobb lett a sérv, annál jobban beleszólt nemcsak a fizikai megerőltetésbe, hanem az éneklésbe is. Akik sokat járnak koncertekre, lehet, hogy egy másfél órás koncert után már észrevették, hogy egy ilyen egy óra után már kicsit görnyedve énekeltem ki a magas hangokat”

– mesélte Király Viktor közvetlenül a műtét előtt. Az operáció szerencsére gyorsan és rendben lezajlott, így már semmi nem áll az énekes életmódváltásának útjában.