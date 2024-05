Heti horoszkóp: ez a csillagjegy feleslegesen játszik szerepet!

Heti horoszkóp: 2024. 05. 20–26.

Kos

III. 21.–IV. 20.

Jobb, szebb hétre számítottál, de ez most meghiúsult, ezért kissé el vagy keseredve. Lehet, úgy érzed, hogy valaki nem tartotta be az ígéretét, de talán azon is érdemes lenne elgondolkodni, hogy te mit vétettél ebben a helyzetben!

Bika

IV. 21.–V. 20.

Az élet sokkal szebb, mint ahogy látni próbálod mostanában. Ne varrd a nehézségeidet mások nyakába, próbálj inkább magad úrrá lenni rajtuk, így te is büszkébb leszel magadra. Ez a folyamatos parancsolgatás kezd sok lenni a környezetednek.

Ikrek

V. 21.–VI. 21.

Hidd el végre, hogy te is jó vagy egy rakás dologban, és nem csak azért kapod az elismeréseket, mert hízelegni szeretnének neked az emberek. Ezeket a bókokat vagy díjakat magadnak, a kitartásodnak köszönheted! Veregesd meg a saját válladat, mert nagyszerű ember vagy!

Rák

VI. 22.–VII. 22.

Folyamatos rohanás az életed, még a szabadnapokon is. Ha ez így megy tovább, nem marad idő értékelni a saját életed szépségeit. Vegyél egy nagy levegőt és gondold végig, hogy valóban szükség van-e ekkora erőfeszítésre minden nap a szeretteid felé.

Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

Valószínűleg érzed egy ideje, hogy nehéz már ezt a szerepet játszani. Meg akartál felelni valakinek, aztán valakiknek, és ebből egy óriási hazugság vagy legalábbis féligazság kerekedett. Amit eddig mutattál, az nem igazán te vagy. Lassacskán talán vállalhatnád a valódi énedet!

Szűz

VIII. 24.–IX. 23.

Egy rendmániás emberrel együtt élni nem a legkönnyebb dolog, és ezt észre kellene venned! Próbál megfelelni neked a családod, de ez szinte lehetetlen. Menjetek el kikapcsolódni, a kis porcicák megvárnak, a lazítás viszont mindenkinek kell, hogy könnyebbek legyenek a hétköznapok!

Mérleg

IX. 24.–X. 23.

Felvállaltad mindenki terhét a környezetedben és ezt meg is szokták egy ideje. Minden kis problémával hozzád rohannak, mert te majd megoldod. Ez így kezd sok lenni, csak nem mered közölni senkivel, nehogy láthatatlanná válj a számukra. Hidd el, így is szeretni, kedvelni fognak!

Skorpió

X. 24.–XI. 22.

Jót tesz a sok munka, amit magadba fektettél, mert mostanában olyan kisugárzásod van, hogy a másik nem képviselői majd kibújnak a bőrükből a közeledben. Ha van elég merszed, nyugodtan adj jeleket annak az embernek, akiről rég álmodozol! Most jó a csillagok állása egy kapcsolathoz.

Nyilas

XI. 23.–XII. 21.

Ez a sokadik randevú is megerősített abban, hogy jó választás mellette lenni, ezért a csillagok azt üzenik: nyugodtan engedd be a szívedbe ezt az embert! Boldog, kellemes, szerelmes időszak vár rád, minden rendben megy majd.

Bak

XII. 22.–I. 20.

Csodál a környezeted az életösztönödért, azért, ahogy éled a mindennapjaidat – már csak neked is hinned kell benne, hogy jó úton jársz! A példa, amit adsz, a környezetedre is átragadt. Sok ilyen emberre lenne szükség ezen a bolygón, és talán sokkal boldogabb lenne mindenki.

Vízöntő

I. 21.–II. 19.

Meglepő, amit tettél a kedvesed számára, eddig ugyanis azt hitte, te vagy a hűség megtestesült képviselője. Óriási csalódást okoztál és ezt a sebet nehéz lesz meggyógyítani, ha egyáltalán akarod, ha egyáltalán akarja a szerelmed. Ez a kis kaland nem igazán ért ennyit...

Halak

II. 20.–III. 20.

Bár szeretnél megfelelni másoknak, ez nem igazán sikerül, hiszen gyakran kibújik a szög a zsákból és mindig kiderül, valójában milyen kis agyafúrt vagy. Ez nem rossz tulajdonság, csak néha félrevezető a viselkedésed. Klassz ember vagy, nem várják el tőled, hogy szerepet játssz!