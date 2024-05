Hallottál már a fantomfogyasztásról? Ezek mind eszik az áramot és a pénzedet

A fantomfogyasztás kifejezés arra utal, amikor az elektromos készülékek akkor is áramot fogyasztanak, amikor éppen nem használjuk őket. A Fanny magazin összegyűjtötte ezeket, és megmutatja, hogyan kerülhetjük el az észrevétlen pazarlást!

Fotó: Leonsbox / Getty Images

Csak látszólag nem működik

Ezreket spórolhatunk azzal, ha nemcsak kikapcsoljuk, de a konnektorból is kihúzzuk az éppen nem használt eszközeinket. A legtöbb készülék ugyanis kikapcsolt állapotban is áramot fogyaszt. Ha nem szeretnénk ki-be húzogatni ezeket a konnektorból, szerezzünk be egy kapcsolóval ellátott elosztót, így egy mozdulattal áramtalaníthatjuk a hozzá csatlakoztatott berendezéseket.

Éjjel-nappal készenlétben

Bár kényelmes a készenléti állapot, hiszen így az eszközeink egy gombnyomással azonnal el tudnak indulni, de ha spórolni szeretnénk, erről is jobb leszokni! A legnagyobb energiapazarló közé tartozik például a mikrohullámú sütő, a kávéfőző, a televízió vagy a set-top box. Kapcsoljuk le ezeket a főkapcsolónál, vagy szerezzünk be egy időkapcsolót, amivel beállíthatjuk, mikor kerüljenek kikapcsolásra.

Kevesen tudják, de zabálja az áramot a mikrohullámú sütő (Fotó: Pexels)

Bedugva hagyott mobiltöltő

Ha feltöltöttük a telefonunkat, ne felejtsük el a töltőt is kihúzni a konnektorból, mivel ez akkor is pörgeti az áramfogyasztást, amikor nem csatlakoztatjuk rá a készüléket. Ugyanez vonatkozik más eszközökre is, például az elektromos fogkefe, borotva, fényképezőgép, laptop és az okosóra töltőjére is.

Ha feltöltöttük a mobilunkat, húzzuk ki a töltőt a konnektorból! (Fotó: Pexels/Markus Spiske)

Váltsuk le korszerűbbre!

Nem minden berendezést lehet áramtalanítani, mivel vannak gépek, például a hűtőszekrény vagy a fagyasztó, amelyek állandó áramfogyasztást igényelnek. A régebbi típusú háztartási eszközök is zabálják az áramot, így hosszú távon jelentős megtakarítást érhetünk el, ha ezeket energiatakarékos modellekre cseréljük.

Távolról vezérelve

Az is növeli a rezsiszámlánkat, ha a reggeli rohanásban égve felejtjük a lámpát, vagy nem kapcsoltuk ki a laptopot. Az okoskonnektor segítségével távolról is ellenőrizhetjük és irányíthatjuk a lakásunkban lévő elektromos berendezések ki- és bekapcsolását.

A mérés a kulcs

Ha szeretnénk nyomon követni az energiafogyasztásunkat, érdemes lehet otthonunkat felszerelni egy konnektorral beépített fogyasztásmérővel. Ennek ára csupán néhány ezer forint, de ezáltal könnyebben láthatjuk, mennyit fogyasztanak a kikapcsolt eszközeink.

Cseréljük ki az izzót!

Ideje LED-es világításra cserélni a régi izzószálas villanykörtéket, hiszen ezek bizonyítottan legalább 75 százalékkal kevesebb energiát fogyasztanak, és legalább huszonötször hosszabb az élettartamuk. Így akkor is spórolhatunk, amikor használjuk a lámpát.

Fotó: DKai / Shutterstock

Kifolyik a pénz a kezünkből

A mai napig sokan gondolják úgy, hogy a kézzel mosogatással több energiát takaríthatunk meg, pedig egy mosogatógéppel rengeteg áramot és vizet takaríthatunk meg, ráadásul a legtöbb már rendelkezik energiahatékony, azaz ECO funkcióval.

Még a ruha is tovább él

Mosásnál igyekezzünk telerakni a mosógépet, hiszen félig üres dobbal is ugyanannyi energiát fogyaszt a gép. Azzal is spórolhatunk, ha az enyhén szennyezett ruhákat alacsonyabb, 30 fokos hőmérsékleten mossuk. Ráadásul a langyos víz még a ruhákat is kíméli.

Harcban a vízkő ellen

A kávéfőzőt is húzzuk ki a konnektorból, miután lefőztük a kávénkat. Emellett rendszeresen tisztítsuk meg a vízkőtől, hiszen 1 mm vízkőréteg is akár 10 százalékkal növelheti a fogyasztást.

Megszárad a levegőn

Jó időben teregessünk a szabadban! Ha mégis szükség van a szárítógépre, előtte jól centrifugáljuk ki a ruhákat a legmagasabb fokozaton, mert minél nedvesebbek a ruhák, annál több energiát fogyaszt a gép.

Kaparjuk le a jeget!

Meleg ételt ne tegyünk a hűtőbe, a fagyasztóba pedig olyan kerüljön, amit előzőleg hűtőben lehűtöttünk. Ha régebbi típusú fagyasztónk van, érdemes rendszeresen leolvasztanunk. Ha a mélyhűtőben jégréteg alakul ki, szintén nő az energiafogyasztás.

Főzzünk pazarlás nélkül

Egyre népszerűbb az indukciós főzőlap, hiszen nem az üvegkerámia felületet melegíti fel, hanem közvetlenül az edényben fejleszt hőt, ezáltal gyorsabban melegszik fel az étel, így kevesebb energiát fogyaszt.

Fényt jelent az éjszakában

Nem kell, hogy az egész kert fényárban ússzon, de a bejárathoz vezető utat, a medencét és a lépcsőket érdemes megvilágítani. Ehhez használjunk napelemes lámpát, melyhez nem szükséges elektromos hálózatot kiépíteni a kertbe, és az év minden napján működőképesek.

Szabad a strandolás!

A kerti medencét fűtsük fel szolárszőnyeggel. Előnye a mobilitás, ugyanis könnyedén áthelyezhető oda, ahol éppen süt a nap. A szőnyeg a napon felmelegszik, a vízforgatóval átvezetett víz így felveszi a hőt és bekerül a medencébe.

Ne hűtsük túl a lakást!

A klíma is nagy áramfaló, ezért figyeljünk arra, hogy ne hűtsük túl a lakást. A kinti hőmérséklethez képest maximum 5 Celsius-fokkal ajánlott csökkenteni a helyiség hőmérsékletét a klímával. Állítsuk a készüléket automatikus üzemmódba, így magától szabályozza a hőmérsékletet.