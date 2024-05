Bababiztos otthont szeretnél? Ezekre mindképpen figyelj oda!

Természetes, hogy minden szülő igyekszik a legbiztonságosabb körülmények között tudni gyermekét és ügyelni minden mozdulatára. A Fanny magazin összegyűjtötte, hogy milyen eszközöket érdemes bevetni ezért.

Fotó: unsplash.com

Figyeljük a lélegzést

A légzésfigyelő a baba légzésének gyakoriságát képes érzékelni és még időben riaszt, ha az hosszú ideig abbamaradna vagy ritkulna. Ezzel megelőzhetjük, hogy a légzésleállás miatt súlyos probléma történjen. Különféle készülékek közül választhatunk. Létezik matrac alá tehető vagy pelenkára csatolható változat is.

Fotó: Pexels/Dominika Roseclay

Ha őriznénk az álmát

Nem csupán a légzését figyelhetjük a kicsinek. Vásárolhatunk olyan bébiőrt, amelynek kamerájával folyamatosan ellenőrizhetjük, hogy mi történik a gyerekszobában. Létezik olyan típus, ami éjjellátóval rendelkezik, így éjszaka is megnézhetjük, hogy van a kicsi. Ráadásul irányíthatjuk azt is, merre forogjon a kamera.

Védjük meg az áramütéstől

Nagyobb biztonságban tudhatjuk a gyereket, ha konnektorvédőt használunk. Ha a kicsi már kúszik-mászik, érdemes beszerezni. Az eszközzel egyszerűen elzárhatjuk az elektromos aljzatot, így nem tud belenyúlni. Ezzel elkerülhetjük, hogy adott esetben megrázza az áram. Sőt, egy ilyen védelem később is nagy szolgálatot tehet.

Fotó: Pixabay

Zárjuk el a veszélyt

Célszerű biztonsági zárat beszereznünk, amivel megakadályozhatjuk, hogy a kicsi kinyissa a fiókokat, szekrényeket vagy a hűtőszekrényt. Ezáltal nagyobb biztonságban tudhatjuk a gyereket, hiszen nem kell attól tartanunk, hogy felfedezi a vegyszereket vagy az éles késeket. Kaphatunk olyan plexit is, ami megakadályozza, hogy a kicsi eltekerje a tűzhely gombjait.

Ne csukódjon rá az ajtó

Ajánlott az ajtókon sarokzárat használni, hogy a gyerek véletlenül se csípje oda az ujjait. Így nyugodtabbak lehetünk, amikor elindul felfedezni a lakást.

Vigyázzunk a sarkokkal!

Az asztalok éles sarkai veszélyforrást jelenthetnek a kicsi számára, hiszen neki gyakran pont fejmagasságban vannak ezek a részek. Sarokvédő használatával elkerülhetjük, hogy nagyobb baj történjen, ha szaladgálás közben véletlenül nekimegy a gyerkőc. Ne felejtsük el rendszeresen ellenőrizni, hogy a sarokvédő elég jól tart-e.

Tompítsuk az élüket

Nem csupán az asztalok sarkairól ajánlott gondoskodni, a többi bútordarab éleivel sem árt óvatosnak lenni. Ragasszunk erre a célra kifejlesztett, puha védőszalagot a bútorokra, hogy elkerüljük a veszélyt.

Fotó: Pexels/Thomas Ronveaux

Biztonságos első esések

Szinte elkerülhetetlen, hogy a kicsi néha elessen, miközben a járást gyakorolja. Kaphatunk fejvédő hátizsákot, ami biztonságosabbá teszi az esést. Állítható, ezért több korosztály is viselheti, ráadásul kialakításának köszönhetően kényelmes is.

Így alhat el a kicsi

Ha azt vesszük észre, hogy a babánk hamarabb elalszik kocsikázás közben, otthon használhatunk rezgő éjjeli fényt. Az eszköz megnyugtatóan vibrál, hasonló érzést keltve, mint az autókázás. Így a kicsi a saját ágyában is gyorsabban álomba merülhet. Bizonyos készülékek piros éjszakai fényt bocsátanak ki, ami még inkább segíti az elalvást.

Éjjeli fény a legjobb barát

Létezik olyan éjjeli fény, ami egy aranyos plüssállatban rejtőzik, így a kicsi még inkább megszeretheti. Amellett, hogy világít, különböző hangokat ad ki, ami megnyugtatja a gyereket és támogatja a könnyebb elalvást. Emellett olyan érzékelővel rendelkezik, ami észreveszi, ha a kicsi sír és szelíd dallamokat kezd el lejátszani. Az altatási rutin után ügyeljünk rá, hova helyezzük. Babák esetében őrizetlenül ne hagyjuk a kiságyban a eszközt.

Segítsük az elalvást!

Egy fehér zajt kibocsátó készülék segíthet, hogy könnyebben elaludjon a baba. Az eszköz folyamatosan ismétlődő hangot ad ki, ennek köszönhetően elnyomja a kicsi számára esetlegesen zavaró háttérzajokat. Ilyen lehet a hűtőszekrény hangja is, amit mi talán már észre sem veszünk, a babát azonban nyugtalaníthatja.

Erre fontos odafigyelni

Mielőtt beszereznénk a fehér zajt lejátszó készüléket, győződjünk meg róla, hogy a saját gyerekünk esetében is beválhat-e ez a módszer. Ezt egy applikációval is kipróbálhatjuk. Arra is figyeljünk, hogy ne legyen túl hangos az eszköz, a zajterhelés ugyanis maradandó károsodást okozhat.

Pocakimitáló babafekhely

Választhatunk olyan babafészket, ami leginkább az anyaméhre emlékezteti a kicsit. Így nagyobb biztonságban érezheti magát és nyugodtabban hajthatja álomra a fejét. Nézzünk körül a típusok között és olyan fajtát vegyünk, amit kifejezetten alváshoz ajánlanak. Fontos szempont a fészek kiválasztásánál a biztonság: legyen kényelmes és ne tudjon benne felborulni.

Rezegjen álomba

A babáknak kifejlesztett rezgő pihenőszék finoman ringatja és nyugtatja a kicsit. Ezzel támogatja, hogy a gyerek pihenhessen. Azonban a szék nem csak alváshoz használható. Pihenés közben is lekötik a figyelmét az eszközre szerelt játékok. Az állítható méretnek köszönhetően akár később is használhatjuk a pihenőszéket. A biztonsági övekkel pedig megvédhetjük a kicsit attól, hogy kiessen.