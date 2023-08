Alvásszakértő tanácsolja: ezért ne aludj soha hason - Videó!

Az alvás a nap egyik fontos, több órát kitöltő része, melynek során végre kipihenhetjük a napi fáradalmakat. Ahány ember, annyiféleképpen szeretnek aludni is: oldalt, a hátukon, vagy éppen hason... Azt viszont talán nem is gondolnánk, de nem mindegy az, milyen pozíciót választunk: akár az egészségi állapotunkat is befolyásolhatjuk vele.

Képünk csak illusztráció / Fotó: unsplash.com

Egy alvásszakértő TikTok videóban osztotta meg, miért nem jó ötlet hason aludni: a gerincet nagyon meg tudja terhelni ez a testhelyzet - írta meg a Mirror.

A matrac és közötted csak a has és a belső szervek vannak, emiatt a gerinc nem kap elég támasztékot. A gravitáció ráadásul lehúzza ezeket a pontokat, ezzel küzdve le a gerincvonal természetes ívet. Ennek következtében hátfájás alakulhat ki ébredés után

- mondta el a szakértő.

Hozzátette, hogy a hanyatt fekvés pont azért ideálisabb, mivel a gerinc ilyenkor jobban ki van támasztva, és egyenletesebben oszlik el a testtömeg. Arra is figyelmeztetett, hogy ha túlságosan megterheljük a gerincünket, az hamar, nagyon komoly fájdalmakhoz vezethet.