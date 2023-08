Megszólaltak a szakértők: ezt jelenti, ha álmodban leesel valahonnan

Az álmokban elég gyakran fordul elő velünk, hogy elesünk vagy lezuhanunk valahonnan, és az álomfejtők most elárulták, hogy a kellemetlen érzés hátterében akár igazán komoly okok is állhatnak. Jobb esetben csak alkalmi szorongás váltja ki az esésben csúcsosodó álmokat, de akár az is okozhatja a zuhanás vízióját, hogy végképp elveszítjük a kontrollt az életünk egyes vagy minden területe felett – írja a Mirror.

Fotó: Képünk illusztráció / Pixabay

Az álomfejtők és pszichológusok abban is egyetértenek, hogy más-más érzelmi állapotról árulkodik az, honnan esünk le. Önmagában a zuhanás a reményvesztettségről árulkodhat, de ha a körülményeket is vizsgáljuk, akár mi magunk is kitalálhatjuk, mi okozza a rossz álmokat.

Zuhanás a sziklákról

Ha álmunkban egy szikláról hullunk a mélybe, az arra utalhat, hogy valaki vagy valami miatt komolyan stresszelünk. A zuhanás azt jelenti, hogy eltávolodtunk az életünk egyik korábbi szakaszától vagy szereplőjétől, és ezt nem bírjuk egykönnyen feldolgozni.

Megbotlás

Mindennapos eset, hogy megbotlunk valamiben, és rosszabb esetben nem is sikerül visszanyernünk az egyensúlyunkat, így pedig elesünk. Álmunkban viszont egy horzsolásnál komolyabb dologról is árulkodhat az alkalmi sutaság: attól félünk, hogy valamiről lemaradunk, munkában vagy a magánéletben, esetleg hibát követünk el, és emiatt már nem fognak ránk számítani.

Zuhanás az égből

Igazán álomba illő jelenet, ami mögött az áll, hogy úgy érezzük, elvesztettük a kontrollt, és már semmilyen ráhatásunk nincs az életünk egyes területeire. Leggyakrabban a fontos fordulópontoknál jelentkeznek ezek az álomtípusok, vagy olyan alkalmakkor, mikor hosszú távon is jelentős döntés meghozatala előtt tétovázunk.

Leszakadó lift, hívogató liftakna

A legaggasztóbb verzió a szakértők szerint, ha egy liftben száguldunk irányíthatatlanul a mély felé, vagy a kinyíló liftajtókon belépve az aknába zuhanunk. Ez ugyanis az irányítás elvesztése mellett arról is árulkodik, hogy végleg elfogyott az önbizalmunk, és hamarosan ébren is elveszíthetjük az életkedvünket.