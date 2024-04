Kos (03. 21. – 04. 20.)

Még mindig a Skorpió jegyében van a Hold, ami hozhat nyugtalanságot, de erős megérzéseket is. Érdemes most tisztázni, ha van olyan kapcsolata, amiben vannak nyitott kérdések. Most egészen biztosan a lényegre tapint.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ma egy vita kapcsán azonos oldalra kerülhet valakivel, akivel máskor a legritkább esetben szoktak egyetérteni. Az ilyen helyzetek alkalmasak a leginkább arra, hogy megértsük egy másik ember motivációit még akkor is, ha azok különböznek a miénktől.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Csütörtökön valaki közelebb szeretne kerülni önhöz és ön talán nem teljesen biztos a motivációiban. Nem kell azonban bizalmatlannak lennie. Lehet, hogy ma egy kivételes emberrel hozza össze a sors, akiben kellemesen csalódik?

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ha valakit szeretne meglepni, vagy csak egy kedves gesztust szeretne tenni, akkor a mai napon egy remek lehetőség kínálkozik erre. Hagyja, hogy a hatodik érzéke vezesse és válasszon számára valami olyasmit, aminek ön is örülne.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Csütörtökön új fejezetet nyithat valakivel a kapcsolatában, vagy új síkra terelheti a viszonyukat. Ha volt egy sérelem, amely megakadályozta eddig a bizalmi viszonyt, akkor azt ma végre félreteheti és egyértelműbb helyzetet teremthet.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A Hold még a Skorpióban jár. Ma a szokásosnál is intenzívebben érezheti az ön körül lévő embereket, megláthatja a problémáikat és érzékenyebben reagálhat rájuk. Ha valaki ma önhöz fordul, értő fülekre talál, olyan valakire, aki örömmel segít!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Csütörtökön kénytelen lesz keményen helyt állni egy szituációban, mert ha ezt nem teszi meg, talán a dolgai olyan irányt vesznek, amit később nem lesz könnyű menedzselnie. Bárhogy is lesz, jobban teszi, ha most bevállal egy kis kellemetlenséget, mert ezzel elkerül egy későbbi nagyobb problémát.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma különösen együttérző lesz, még ha nem is mutatja ki. Ezért aztán nem tud majd ellenállni néhány kedves szónak, kérésnek. Aki ma önhöz fordul segítségért, az valószínűleg jól fog járni önnel.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ne higgye azt, hogy bárkinek meg kell felelnie, és bárkinek álarcot kellene mutatnia. Ön úgy jó, ahogy van, és akinek ez nem felel meg, az nem önhöz való. Persze a fejlődésre törekedni kell - de önmaga miatt! A mai nap ezzel kapcsolatban hoz tanulságokat.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Itt az ideje, hogy szembenézzen egy régóta halogatott problémával és egyszer és mindenkorra lezárja azt. Ha most határozott lesz, talán kellemetlen lesz a dolog rövidtávon, esetleg némi vitával is jár, de azután vége és soha többet nem kell majd ezzel foglalkoznia.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Néha nehéz felvenni a tempót, amit diktál, és az élete nagy iramban halad mostanában előre. A nagy lendületben azonban érdemes lenne odafigyelni arra, hogy nincs-e valami, ami időközben kiigazítást igényel, nehogy végül melléfusson a célnak a nagy igyekezetben.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Csütörtökön eljöhet egy olyan nap végre, amire egy ideje várt. Sokat dolgozott, nagy energiákat fektetett bele valamibe és most végre jelentkeznek az első eredmények is. Megérdemli a sikert!