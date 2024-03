Mindent felkavar a telihold, 4 csillagjegy élete ma megváltozik!

Március 25-én a Hold négy csillagjegy kapcsolataira lesz különösen nagy hatással – írja a stylecaster.com. Lehet, hogy néhányan most szakítanak, de jó esély van arra is, hogy sokan később kibékülnek. Mutatjuk, kik a leginkább érintettek!

Gyökeresen felfordulhat a magánéleted! (Fotó: Pexels / Illusztráció)

Kos

Van olyan személy az életedben, aki mostanában sokat jár a fejedben? Ez a valaki lehet a legjobb barátod, az üzleti partnered vagy akár az ősellenséged. Nem számít, kiről van szó, fontos, hogy új szintre kell lépned ezzel a személlyel: szó lehet tehát a kapcsolatot fejlesztéséről, vagy éppen annak lezárásáról is.

Rák

Ideges vagy a karriered miatt? Készen állsz váltani? Minden jel arra mutat, hogy valami újba kezdesz a munkahelyeden és ez fordulópont lesz számodra az életben. Az is lehet, hogy új karrierútra lépsz, de bárhogy is döntesz, ezeknek a változásoknak a következményeit a magánéletedben is meg fogod érezni.

Mérleg

Most rád irányul a reflektorfény, te vagy a főszereplő a változások időszakában. Ki kell lépned a komfortzónádból és el kell engednek mindent, ami gátolja, hogy legmélyebb ösztöneid szerint cselekedj, és teljes hitelesen fejezd ki magad! Személyes mérföldkőhöz érkezel, elválásokra és befejezésekre, de találkozásokra és új kezdetekre is számíthatsz!

Bak

Eluralkodott az életeden a káosz és a kiszámíthatatlanság? A magánéletedben nagy változások jönnek, amik változatos érzésekhez kötődnek. Az elkövetkező időszakban megtapasztalhatod a fájdalmat, de a szépséget és a boldogságot is meglelheted. Sok újdonság ér, de az univerzum közelebb visz ahhoz az otthonhoz, amelyet mindig is kerestél.