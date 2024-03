Neptunusz–Merkúr együttállás: ma jó hírek érkezhetnek, ha ebbe a csillagjegybe tartozol

Napi horoszkóp: 2024. március 8.

A Merkúr és Neptunusz együttállás mindenkire hatással lehet. Nézzük, kire hogyan!

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Pénteken a Merkúr és a Neptunusz együttáll: ez okozhat zavart, ha ragaszkodik a racionalitáshoz minden áron – és adhat szuper sugallatokat, ha tud a megérzéseire hallgatni. A Hold a Vízöntőben van, ami szintén azt javasolja, hogy mozduljon ki a komfortzónából.

Fotó: Pexels (Illusztráció)

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Pénteken kiderülhet az ön számára, hogy valami, ami talán a munkával, vagy egy magánprojektjével kapcsolatos, nem fog tovább menni úgy, ahogyan azt eltervezte. A Merkúr–Neptunusz együttállás viszont rögtön azt is megmutatja, mi az, ami működhet!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Pénteken feszültség alakulhat ki ön és egy önhöz közel álló között. Ha így van, intézze a dolgot egyből ott helyben és ne húzza el későbbre a helyzet rendezését. A mai bolygóállások valamiben viszont nagyon szerencsés fejleményeket jeleznek.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Pénteken próbálja egy kicsit lazábban venni a dolgokat, amennyire csak lehet és nem idegesíteni magát olyan dolgokon, melyek kívül esnek a hatókörén. Lehet ugyanis, hogy most bizonyos ügyekben kissé szűkösebb a mozgástere, de ön így is megtalálja a legjobb megoldást.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma kissé parázs hangulat uralkodik el ön körül, amikor olyan területre téved, talán virtuálisan, ahol heves vita folyik egy önt igencsak érdeklő témában. Legyen ez ügyben viszont bármilyen erős véleménye is, bírja ki, hogy nem szól bele a dologba.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Lehetséges, hogy pénteken egy ismerős keresztülhúzza a számítását és ön egyedül marad a mai terveivel, elképzeléseivel. Nézze a jó oldalát mindennek! Így ön is tervezhet mára valami egészen mást, olyasmit, ami csakis önről szól.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Erős lehet önben a késztetés, hogy akár az egész napot olyan emberekkel töltse, akik közel állnak a szívéhez. Van azonban valaki az életében, akivel egy összeveszés, régi sérelem megakadályozza ebben. Nincs viszont most olyasmi, amit ne tudna megoldani. Tegye meg ön az első lépést!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Pénteken a Neptunusz és a Merkúr fényszöge hat ránk. Önnek amúgyis erős az intuíciója, de most még inkább felerősödik a belső hang. Ha döntéshelyzetbe kerül, érdemes erre hallgatnia, vagy legalábbis erősen figyelembe venni.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Talán nem hisz az első látásra, villámcsapásként belénk hasító szerelemben és ugyanez igaz a baráti kapcsolatokra is. Ma azonban változhat ez a véleménye, amikor egy ismeretlennel találkozva azt tapasztalja, hogy nagyon erősen működik önök közt a kémia.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma önmagával kapcsolatban lehet egy meglepetés. Felfedezhet magában ugyanis egy új képességet, ami jó érzéssel tölti el. Az is lehetséges, hogy egy olyan területre bukkan, amihez nagy tehetsége van.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Pénteken rengeteg pozitív energia áramolhat ön körül, emiatt a szokottnál is derűsebben reagálhat a hírekre, amik befutnak. És most talán még egy elsőre negatívként értékelt hírt is pozitívvá fordíthat, ha egy kicsit még nyitottabban és kreatívabban áll a dolgokhoz.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma a Neptunusz és a Merkúr fényszöge hat önre nagyon pozitívan. Vannak napok, melyek jól alakulnak, amikor optimistának, lelkesnek és magabiztosnak érzi magát és ez a mai nap pont erre lesz jó példa. A kérdés csak az, hogy képes lesz-e kihasználni az ebben rejlő lehetőségeket.