Nagyító alatt a gyártók trükközései – Itt a zsugorstop!

Egyre gyakoribb jelenség a zsugorfláció, ezért a kormány szigorú intézkedésekkel szeretné megakadályozni a rejtett áremelkedést. Tudatosabb vásárlással mi is sokat tehetünk a multik trükközései ellen. A Fanny magazin a kormány március 1-jétől életbe lépett intézkedéseinek részletei mellett összegyűjtötte, milyen gyártói átverésekre érdemes odafigyelni a bevásárlásaink során.

Sokan nem szeretnek vásárolni, de megéri odafigyelni a gyártók trükközéseire, mert sok pénzt spórolhatunk! Ebben pedig most a kormány friss intézkedése is segít

Fotó: Pexels/Képünk illusztráció

1. Kevesebbet kapunk a pénzünkért

Az utóbbi években hazánkban is felgyorsult a zsugorfláció, azaz a termékzsugorodás, amikor bizonyos termékek árának változatlanságával vagy akár emelkedésével párhuzamosan a termék mennyisége csökken. Vagyis a megvásárolt termékekből a korábbiaknál kevesebbet kapunk a pénzükért.

2. Vigyázat, a termék kisebb lett!

A kormány új intézkedéssel lép fel a multik trükközései ellen. Az új jogszabály szerint, ha egy termék csomagolása a 2020. január 1. és 2023. július 1. közötti kiszereléséhez képest megváltozik, azt két hónapon keresztül, a termék mellett figyelemfelkeltő tájékoztatással kell jelölni a vásárlók számára.

3. Minden egy helyen

Vásárlóként mi magunk is nyomon követhetjük a termékeket, mivel azokról, amelyek kiszerelése változik, nyilvános adatbázis készül, amely március 1-jétől elérhető a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján. Az érintett termékeket a gyártók, magyarországi forgalmazók, valamint a nagykereskedők is jelezhetik a Nébih felé.

4. Nem csak a szemünk

Fontos megjegyezni, hogy az új szabályok kizárólag az előrecsomagolt termékekre vonatkoznak, így sokkal nehezebb a dolgunk például a pékáruknál, hiszen csomagolás híján legfeljebb csak a méret alapján feltételezhetjük, ha egy zsemle vagy egy kifli összement.

5. Hasonlítsuk össze az árakat!

Ha azt látjuk, hogy egy termék kiszerelése megváltozott, az még nem jelenti automatikusan azt, hogy drágább is lett. Egy kisebb kiszerelés is lehet olcsóbb, mint a nagyobb, és ez fordítva is igaz lehet. Ha valóban szeretnénk megtudni, melyik termék a gazdaságosabb választás, a legegyszerűbb, ha összehasonlítjuk a termékek egységárait.

6. Változó kiszerelések

Gyakori trükk az is, hogy egy terméket boltonként eltérő kiszerelésekben árulnak, ami megnehezíti, hogy pontosan nyomon kövessük az árakat. Ahelyett, hogy megszokásból levennénk a polcról a kedvenc termékünket, itt is fontos alapszabály, hogy hasonlítsuk össze az egységárakat.

Könnyen vásárlásra ösztönöznek a látványos csomagolások, pedig sokszor az apró betűs rész rejti a lényeget! Fotó: bbernard/Shutterstock/Képünk illusztráció

7. A hígítás aránya

Azért, hogy egy termék minél gyorsabban elfogyjon, gyakran változtatják a hígítási arányt. Különösen a szirupoknál és szörpöknél érdemes erre figyelni a csomagoláson. Minél nagyobb ez a szám, annál több italt készíthetünk belőle, így nem biztos, hogy a literárban olcsóbb termék lesz végül a gazdaságosabb.

8. Használjunk kevesebbet

Mindenki ismeri már a 90 darabos „100-as” papírzsebkendőket, de azt már kevesen tudják, hogy a papír méretével és a rétegek számával is trükközhetnek. Különösen a vécépapír vásárlásakor legyünk figyelmesek, hiszen minél kisebb és vékonyabb, annál gyorsabban fogy.

9. Silányabb a minősége

A gyártók nemcsak a mennyiséggel, hanem a minőséggel is trükközhetnek. Így sokszor nem is sejtjük, hogy ugyanazért a pénzért rosszabb minőséget kapunk. Gyakran csökkentik például a konzervek hústartalmát, vagy a rostos üdítők gyümölcstartalmát 25 százalékról 12 százalékra. Mindig ellenőrizzük az összetevőket, és hasonlítsuk össze más termékkel.