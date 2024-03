Lehetetlen teszt, ha megfejted az emberek 1 százalékába tartozol

Egy optikai csalódást (más néven vizuális illúziót) vizuálisan észlelt képek jellemeznek, melyek eltérnek az objektív valóságtól. A szem által gyűjtött információ az agyban kerül feldolgozásra, hogy egy olyan kép állít össze, ami nem egyezik meg a fizikai valósággal.

Íme a fogos feladvány / Fotó: Tiktok

Az optikai illúziókat különleges tesztek megalkotásához is használják. Erre példa az a feladvány is, amit most hoztunk el. Rendelkezhetsz magas IQ-val, de ez a teszt a világon élő emberek 99 százalékán bizony kifog. Szóval, ha képes vagy megfejteni, akkor nagyon jó megfigyelő és különleges ember vagy.

Nem kell más tenned, mint tíz másodperc alatt megtalálni a képet szemlélve a ló gazdáját. Mert, hogy bizony nemcsak egy ló, hanem egy emberi arc is elbújt a rajzon.

Íme a feladvány:

