Tízből kilenc ember nem tudja a választ erre! Ezért éri meg tisztítóba vinni a télikabátot!

Elromlott a mosógép, nagytakarításra készülünk, vagy csak unjuk, hogy az egész hétvége mosással telik? Hazánkban is egyre többen választják a közösségi mosodákat, amelyek időtakarékosabbak és költséghatékonyabbak az otthoni mosásnál. Ennek kapcsán a Fanny magazin rengeteg hasznos tudnivalót gyűjtött össze!

(Fotó: Pexels/Darya Sannikova)

Tippek az önkiszolgáló mosodákhoz

1. Keressük az akciókat!

Ne hagyjuk az utolsó pillanatra a mosást! Jelöljünk ki egy napot a héten, amikor rászánjuk az időt. Célszerű arra a napra időzíteni, amikor a lakóhelyünkhöz közeli mosodákban kedvezményes árak vannak: általában hétköznap és az esti órákban olcsóbb, mint hétvégén.

2. Használjuk ki a kapacitást

Még otthon válogassuk szét a szennyest anyag és szín szerint. Ne feledjük: az ipari mosógépek akár 12 vagy 16 kg kapacitásúak is lehetnek, így egyszerre akár fél óra alatt dupla vagy tripla mennyiségű ruhát is ki tudunk mosni, de más nagyméretű textilt, például takarót, paplant, függönyt, matrachuzatot vagy párnát is vihetünk, amelyek esetleg nem férnének be a saját otthoni mosógépünkbe.

3. Kerüljük el a sorbanállást

Ha nem szeretnénk a sorbanállással tölteni az időnket, olyan mosodát válasszunk, ahol előre lefoglalhatjuk, hogy melyik napon, pontosan mikor, és milyen kapacitású mosógépben vagy szárítógépben szeretnénk elindítani a mosást. Ha nem indítjuk el a gépet a megadott időpont után 10 perccel, a foglalás a befizetett összeggel együtt törlődik.

4. Nem megy össze, nem nyúlik ki

A legtöbb esetben a rendszer automatikusan adagolja a különböző programoknak megfelelő mosószereket, így mosóport sem kell vinnünk. A megfelelő hőmérsékletre viszont érdemes odafigyelni, ebben a ruhacímke segíthet. A vegyes ruhákat kímélő programon mossuk, így biztosak lehetünk abban, hogy az anyag nem megy össze, és nem nyúlik ki.

5. Felejtsük el a vasalást!

Ha nem szeretnénk napokig kerülgetni a ruhaszárítót, akkor a mosás után egyszerűen csak tegyük át a ruhákat a szárítógépbe, és akár fél óra alatt puha, vasalást alig igénylő, száraz ruhákat kaphatunk. Ne felejtsük el kiválogatni azokat a ruhákat, amelyeket nem ajánlott szárítógépben szárítani.

6. Elpusztítja a baktériumokat

Néhány mosodában már elérhető az ózonos tisztítás is, amely rövid idő alatt elpusztítja a baktériumokat, vírusokat, az allergiáért felelős gombákat és poratkákat, valamint megszünteti a kellemetlen szagokat is. Fertőtleníthetünk akár gyermekmatracot, ágyneműgarnitúrát, cipőket, plüssjátékokat, vagy akár bőröndöt is.

Tippek a mosodához

1. Tisztítsuk ki a télikabátot!

Itt az ideje, hogy a téli és tavaszi kabátok helyet cseréljenek a szekrényben. Mielőtt azonban elraknánk őket, érdemes alaposan kitisztítani. Néhány makacs folt vagy tollkabát mosása esetén pedig nem érdemes otthon próbálkozni, jobb, ha szakértőkre bízzuk a feladatot.

2. Szállítás háztól-házig

Ha több kabátot is szeretnénk kitisztítani, azok súlya bizony jelentős lehet. Ha nem szeretnénk a városon keresztül cipelni őket, érdemes olyan szalont keresni, amely vállalja a ruhák háztól-házig szállítását. Ilyenkor gyűjtsük össze a tisztításra szánt összes ruhát, mivel bizonyos értékhatár felett ingyenes lehet a szállítás költsége.

3. Vár minket a tavaszi leárazás!

A szalonok rendszeresen hirdetnek akciós időszakokat is, ezért érdemes a téli kabátok, síoverálok tisztítását erre az időszakra időzíteni, így akár 20 százalék kedvezményt is kaphatunk az árból. Ha szeretnénk elsőként értesülni az akciókról, iratkozzunk fel a hírlevélre.

Fotó: Pixabay (illusztráció)

4. Kímélő technikák

Az ár mellett fontos szempont még, hogy milyen technológiával végzik a tisztítást. A pehely- vagy tolltöltésű kabátok, a műszőrme és a bőrkabát érzékeny anyagok, ezért ezeket extra kímélő módon kell tisztítani. Ha allergiásak vagyunk, érdemes bio mosást kérni, ilyenkor vegyszermentes vízben, csak természetes alapú anyagokat használnak.

5. Gyorsabb, mint a villám

Ha gyorsan szeretnénk visszakapni a kabátokat, érdemes közvetlenül a ruhatisztító szalonba menni, hiszen a tisztítás itt történik, így akár néhány órán belül visszakaphatjuk a ruhákat. A felvevőhelyek csak a ruhák átvételét és kiadását végzik, ezért lehet, hogy csak egy-két munkanapos átfutással vállalják a tisztítást.

6. Útmutató a címkén

Mielőtt leadnánk a kabátot a tisztítóba, ellenőrizzük, van-e rajta mosási címke vagy textilkresz. A szakemberek ez alapján határozzák meg a megfelelő tisztítási módot. Ha hiányzik a mosási útmutató vagy az anyagösszetétel, előfordulhat, hogy nem vállalnak garanciát a termékre.

7. Ürítsük ki a zsebeket!

Ellenőrizzük a zsebeket, és távolítsuk el belőlük az ott található tárgyakat. Ne hagyjunk benne aprópénzt vagy papírzsebkendőt, mivel ezek károsíthatják a szövetet és a mosógépet egyaránt.

8. Szedjük le a gombokat

Előfordulhat, hogy tisztítás közben eltörik vagy leesik egy-egy gomb vagy csat, és a tisztító cégek általában nem vállalnak felelősséget ezekért. Ha biztosra szeretnénk menni, érdemes a gombokat leszedni a kabátról.

9. Apró hibák varrása

Ha az overál vagy dzseki valahol elszakadt, kérdezzük meg, hogy vállalják-e a sérült anyag javítását. Ha a tisztítás árában benne van a javítás is, nem kell fizetnünk a leszakadt gomb felvarrásáért vagy a kisebb szakadások varrásáért.

10. Megmentjük a kidobástól

Ha a bőrkabátunk színe már kifakult, nem kell azonnal megválnunk tőle. Néhány tisztító vállal bőrfestést és bőrszínezést is, így akár éveket is fiatalíthatunk az egyébként jó állapotú kabáton.

11. Védelem az eső ellen

Bár kicsit többe kerül, de az erősen vízálló kabátok vagy sínadrágok esetén érdemes kérni a tisztításhoz az impregnálást is. Így a ruha hosszú távon megőrizheti az eredeti vízlepergető tulajdonságát.