Egyszer mosol fogat naponta? Durva dolgot okoz!

Fogaink tisztán tartása rendkívüli fontossággal bír, olyannyira, amire általában az emberek bele sem gondolnak. Gondoljuk csak bele, hogy a szánkon keresztül jut be a táplálék és a folyadék is a szervezetünkbe, ahogyan egyes esetekbe a baktériumok és a vírusok is…

Fotó: Martin Slavoljubovski képe a Pixabay -en.

Amíg egyes ember számára a napi kétszeri fogmás az alap, addig mások csak egyszer, vagy nem is napi rendszerességgel mosnak fogat. Pedig már a napi egyszeri fogmosás is számos negatív következménnyel jár, nem is beszélve a rendszeres kihagyásról.

Egy felmérés szerint a nők több mint kétharmada naponta legalább kétszer mos fogat, míg a férfiaknak csak a fele ragad kétszer fogkefét naponta – írja a Mindmegette.

Reggel-esti fogmosás, ezért hasznos

A szakemberek szerint ha 24 órán át mosatlanul hagyod a fogakat, a lepedék felhalmozódása jelentős lesz, ami növeli a fogászati problémák kockázatát. Az esti fogmosás hiánya valamivel rosszabb, mint a reggelié (bár igazából mindkettő káros). Alvás közben ugyanis a nyáltermelés csökken, ami lehetővé teszi a baktériumok gyorsabb szaporodását. A lefekvés előtti fogmosás segít eltávolítani az ételmaradékokat és a baktériumokat, amelyek fogszuvasodáshoz vezethetnek.

A Mindmegette oldala összeszedte, milyen károkat okoz a napi egyszeri fogmosás

Felhalmozódó plakk

A fogmosás hiányával a szájban ételdarabkák maradnak, amikkel a baktériumok táplálkozni tudnak, ami során savakat kezdenek termelni. Ennek a folyamatnak eredményeként pár óra alatt lepedék képződik a fogakon, amin pedig még több baktérium képes megtelepedni. Ez pedig fogszuvasodáshoz vezet és fogínybetegséghez vezet. Idővel pedig fogkővet eredményezhet, amin már csak a fogorvos képes segíteni.

Rossz lehelet

Amikor a szájban maradt ételdarabokat lebontják a baktériumok, akkor keletkezik a kellemetlen szájszag és a rossz lehelet. A fogrém nemcsak a baktériumok és az ételdarabkák eltávolításában segít, hanem a mentolos hatása miatt frissíti a leheletet.

Fogakon megjelenő foltok

Ha kihagyod a fogmosást, már egy nap alatt foltok keletkezhetnek a fogaidon. Vannak olyan tipikus ételek is italok, amiktől elszíneződnek a fogak. Ilyen például a vörösbor, a kávé, a tea, a piros és bordó színű bogyós gyümölcsök és egyes üdítőitalok is. Az elszíneződések néhány nap után láthatóvá válnak, így a rendszeres fogmosás és fogtisztítás segíthet minimalizálni ezeket a foltokat.

Ínybetegség és fogvesztés

A fogmosás rendszeres kihagyása hosszú távon először ínygyulladáshoz, majd ínybetegséghez vezethet. Ha ezek kezeletlenül maradnak, akkor fogágygyulladás is kialakulhat, ami a fog elvesztését eredményezi. Az ínybetegség tüneteihez tartozik a duzzadt, vörös vagy fájó fogíny. A fogmosáskor vagy fogselyem használatakor bekövetkező vérzés. A fogak érzékennyé válása és a fogíny visszahúzódása. További intő jel lehet a tartós rossz lehelet, a gennyképződés az íny és a fogak között, illetve a kilazult vagy elmozdult fogak és a fájdalmas rágás is.