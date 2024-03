Ez a csillagjegy ma a lehető legjobbkor kap segítséget a Vízöntő Holdtól

Napi horoszkóp – 2024. március 7.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Már éjjel átlépett a Hold a Vízöntőbe, ezért ma nagyon jól tenné, ha kiszellőztetné nemcsak a lakást, hanem a fejét is. Sok gondolat, ötlet kavarog önben, és úgy tud rendet tenni a legjobban ezek között, ha tesz egy nagy sétát.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Csütörtökön már érezhetjük a pénteki Merkúr-Neptunusz együttállás előszelét, ami rendesen összezavarja a gondolkodást. Ma kétszer is fontoljon meg mindent, mielőtt reagálna! A Hold éjjel a Vízöntőbe lépett, és hoz egy szuper ötletet.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Csütörtökön boldogság és elégedettség szállhatja meg, miután valaki kifejezi csodálatát, elismerését ön felé. Kinek ne esnének jól a dicséretek? De ön különösen rá is szolgált. Ha pedig mindez arra inspirálja, hogy tovább menjen egy úton, akkor ne habozzon folytatni mindet, amit elkezdett.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma pozitív visszajelzést kaphat a környezetétől, és ez olyan helyről is jöhet, ahonnan különösen nagyra értékeli a bátorító szavakat. Az erőt, amely ebből fakad, használja fel arra, hogy megtegyen egy lépést, amihez eddig nem volt bátorsága.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Nagyon is jó elgondolásai vannak, bár lehet, hogy csütörtökön az események erre próbálnak rácáfolni. Ne hagyja hát, hogy megbénítsa most a sok negatívum, amely körülveszi. Vegye figyelembe a körülményeket, de tervezzen bátran!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Még ma kellene napirendre tűznie a fontos ügyeket, mert a pénteki Merkúr-Neptunusz együttállás mindent összezavar. Úgyhogy hajrá, intézkedjen hatékonyan! Az este érdekes hírt és fejleményeket hozhat a magánéletben.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Csütörtökön egy elképzelés, ötlet fogalmazódhat meg önben és talán ez elindítja egy új úton. Legyen kreatív, gondolkodjon új megoldásokban, találja ki magát! Most igazán nagy szüksége van arra, hogy szabadjára engedje a kreativitását, mert a Vízöntő Hold is ennek kedvez.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Jogosan vár el elismerést azért, ahogyan mostanában teljesített, és ez valószínűleg hamarosan be is fog következni, így ne legyen türelmetlen. A környezete, a felettesei, vagy éppen a családja pontosan tudja, mit tesz meg a siker érdekében.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Néhány dolog most átalakul az életében, de nem biztos, hogy ez a környezetében mindenkinek elsőre egyformán tetszeni fog. Igyekezzen hát egyeztetni és megszerezni minél több mindenki támogatását, de ne inogjon meg akkor sem, ha ez nem mindenkinél sikerül. Nem kell mindenki jóváhagyása, elég a fontos embereké.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma lehet, hogy egy pillanatra elbizonytalanodik egy tervét illetően, mert úgy látja, nem jönnek az eredmények. A Vízöntő Hold azonban ma egy olyan mentőötletet adhat, amit szuperül tud hasznosítani.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Csütörtökön úgy érheti el egy célját, hogy támogatókat szerez, vagy valakit a maga oldalára állít. Igyekezzen hát kiemelten törődni a megjelenésével, foglalkozzon a körítéssel és jót tervezze meg a mondandóját is. Jó eséllyel, sikerrel jár, de azért most ehhez kell majd egy kis szerencse is.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Néha totálisan elfogja az önbizalomhiány. Ma olyan helyzet adódhat, amelyben ezt egyszerűen nem engedheti meg magának. Készüljön hát fel lélekben és igyekezzen ráerősíteni a fellépésére azzal, hogy különösen odafigyel a stílusára, öltözködésére.