Önbizalom-hiányos vagy? Így változtass rajta, hidd el, ezután sokkal jobban élvezni fogod az életet

Az önbizalomhiányt nem lehet csak úgy "kinőni", kemény munka árán tudjuk csak leküzdeni ezt az érzést. Az önbizalomhiány minden emberben ott van, csak van, aki úgymond kinövi, és van, akinek nem sikerül. Ahhoz, hogy változást érj el, és elkezdj végre magadban hinni, ahhoz ki kell lépned a komfortzónádból. Ha ez sikerül, akkor könnyedén növelheted az önbizalmadat.

Mutatunk pár tippet, ami a segítségedre lehet:

1. Az első és talán a legfontosabb, törődj magaddal:

Ha elhanyagoljuk a testünket, elhanyagoljuk magunkat is. Ha olyan ruhát viselünk, amiben jól érezzük magunkat, az automatikusan magabiztosabbá tesz.

2. A mozgás a barátod

A sport és a mozgás a legjobb módja annak, hogy megismerjük és szeressük saját testünket. Ha a kezdetekben nem is szeretjük a testünket, egy kis mozgás után szívesebben nézünk tükörbe és könnyebben fogadjuk el magunkat.

3. Változtass testtartásodon

Nos, egy ilyen kis dolog is tud segíteni. Az egyenes testtartás biztonságot és önbizalmat jelez agyunknak, így mi is jobban érezzük majd magunkat.

4. Tanulj meg nemet mondani

Mások számára a nem egy igen önmagadnak! Nemcsak a saját határaink ismerete, hanem azok tiszteletben tartása és betartatása is – önigazolás a tettekben.

5. Állj ki a véleményed mellett

Mindenkinek joga van a saját véleményéhez és ahhoz, hogy azt bármikor megváltoztassa és kifejezze. A vélemény nem más, mint gondolkodás és élettapasztalat eredménye. És ahhoz, hogy tovább tudjuk fejleszteni magunkat, időnként össze kell hasonlítanunk a gondolatainkat mások gondolataival.

6. Írj naplót

Gondolkodj el azon, mi mozgat engem? Mit tettem? Mit tervezek csinálni? Aligha van jobb módja önmagunk megismerésének, mint napi három perc naplóírás.

7. Mosolyogj többet

A legtöbbünk - néhány morcos kivételtől eltekintve - ugyanolyan kedvesen bánunk azokkal, akik békésen, mosolyogva járnak az utcán. Ha ránk mosolyognak vissza mosolygunk, ez pedig növeli az önbizalmat. Bár ebben a maszkok által uralt világban ez nem megy olyan egyszerűen.

8. Szánj időt a barátokra

Társas lények vagyunk, szükségünk van társas kapcsolatokra és olyan emberekre, akik törődnek velünk, s akik számára pótolhatatlanok vagyunk. A barátságaink vagy párkapcsolataink nélkülözhetetlenek az önbizalmunk növeléséhez .

9. Utazz

Az utazással nagyon sok tapasztalatot és élményt gyűjtünk. Ha pedig tapasztaltabbak vagyunk, jobban meg tudunk birkózni a mindennapi életünk apró kihívásaival.

10. Légy ott másoknak

Ha bárkinek segítünk az nem csak neki esik jól, de a mi lelkünket is jó érzéssel tölti el. Ez pedig növeli az önbizalmunkat.

11. Ugorj fejest az új dolgokba

Ne aggódj: Önbizalmunk nem csak a siker által nő, hanem a kudarcok által is. Alapvetően bármit is élünk túl, az erősebbé és érettebbé tesz. Ezért mindig jót tesz az önbizalomnak, ha szembesülünk a kihívásokkal vagy kockázatot vállalunk, még akkor is, ha ezzel kilépünk a komfortzónánkból.

12. És az utolsó tipp: élvezd a szexet

Természetesen a szex nem hiányozhat az önbizalmi tippek és gyakorlatok listájáról! Testtudatosság, kikapcsolódás, szemléletmód módosítása, gondolkodás a semmiről, ha kiteljesedett szexuális életed van, akkor valójában nem alakulhat ki benned önbizalomhiány.

