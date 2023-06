Idd így minden reggel a vizet, csak úgy olvad majd rólad a zsír

A napi 2,5-3 liter folyadék – ezen belül víz fogyasztása mindenkinek ajánlott. Ez, vagy a tovább növelt vízfogyasztás érezhetően serkenti az emésztést, továbbá gyorsítja az agyi funkciókat, kedvezően hat a vérnyomásra, sőt még a bőr is feszesebbé válik tőle, de ez bizonyítottan citromlé nélkül is működik. A népszerű citromos vizet azért szokás ajánlani, mert ha nem rakunk hozzá cukrot, kiváló alternatívája az édes üdítőknek és gyümölcsleveknek, amelyekből egy pohárnyi is magas kalóriatartalmú lehet. A citromos vízből többet kívánunk, jobban itatja magát, mint a tiszta víz, miközben alig tartalmaz kalóriát. Éppen ezért sokan esküdnek arra, hogy ha minden reggelt citromos vízzel indítunk, az serkenti a fogyást. S hogy miért? Mert kevésbé leszünk éhesek, serkenti az emésztésünket és az anyagcserénket, ez pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy meginduljunk a fogyás útján.

A nyár berobbanásával mindenki jobban odafigyel az alakjára. Néhány szabály betartásával látványos eredményt érhetsz el! (Fotó: Vladimir Zlotnik / Shutterstock)

Azt azért fontos megjegyezni, hogy a dietetikusok az elhízás ellen folytatott küzdelemben sokkal hatékonyabbnak tartják és javasolják a napi többszöri rostfogyasztást – írja a mindmegette.hu. Az egészséges fogyáshoz ezeket a kulcsszavakat kell megjegyezni az étkezésben: rendszeresség, mértékletesség, változatosság, rost-, zöldség- és gyümölcsfogyasztás, az életmódban: kiegyensúlyozottság, heti kétszeri mozgás és pihentető alvás.