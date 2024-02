Nincs kedved főzőcskézni? Ezeket az fogásokat neked találták ki!

Mindenki akadnak olyan napjai, amikor nincs kedve hosszú órákig a konyhában ácsorogni, a fazekak felett. Persze a rendelés vagy épp egy szendvics összedobása is megoldást jelent a problémára, de a házi meleg étel sincs kizárva. A Mindmegette cikkében néhány remek tippet osztott meg, amennyiben egy gyors, és egyben finom ebédet vagy vacsorát szeretnénk összehozni!

Képünk illusztráció / Fotó: unsplash

1) Készíts pizzát bármiből!

Pizzaalap bármi lehet: kenyér, tortilla, bagel, francia kenyér, angol muffin… Nem kell hozzá más, csak egy üveg pizzaszósz, de ha pesto vagy BBQ van éppen kéznél, az is megteszi. Ezután pakold tele feltétekkel: sonkával, szalámival, kolbásszal, sajtokkal, zöldségekkel. Természetesen a konzervek is jöhetnek, hiszen úgyis megsütöd az egészet!



2) Készíts levest!

Nem kell hozzá sok fantázia, és a leves tényleg magától megfő: csak tedd a hozzávalókat egy edénybe, engedd fel vízzel, ízesítsd és lazíts, amíg elkészül. Ilyenkor nagyon jó, ha a hűtőben lapul néhány zacskó fagyasztott zöldség is, esetleg a kamra mélyén konzervek, mert így a hámozással, darabolással sem kell bajlódnod. Ha szénhidrátra vágysz, dobj a levesbe egy marék rizst, tésztát vagy árpát.

3) Mindent dobj egy tepsibe!

A tepsis vacsorák tökéletesek olyan estékre, amikor nincs kedved főzni. Zöldségek, gyümölcsök, húsok mehetnek a tepsibe: elég megszórni némi fűszerrel, meglocsolni kevés olívaolajjal és már tolhatod is a sütőbe a sok-sok finomságot.

4) Készíts reggelit ebédre vagy vacsorára!

A ham and eggs klasszikus reggeli, ami más napszakban is szuper. Tulajdonképpen bármi, amit rohanós reggeleken elkészítesz, jöhet vacsorára vagy ebédre is.

Képünk illusztráció / Fotó: unsplash.com

5) A pirítós mindig megoldás!

Tényleg a legegyszerűbb, és kicsit azért jobb, mint egy hideg szendvics, ráadásul édességet is készíthetsz belőle: kend meg mogyoróvajjal a kenyeret, tegyél rá néhány szelet banánt és szórd meg fahéjjal! De megkenheted a kenyeret ricotta sajttal vagy krémsajttal, mehet rá alma, barack, áfonya, pár csepp méz, dió, pisztácia… Mennyei desszert, kevés munkával!