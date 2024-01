Ennek a csillagjegynek ma különösen figyelmesnek kell lennie

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Csütörtökön jó esély van arra, hogy az Oroszlán telihold miatt már eleve fáradtan ébred, ezért meglehetősen nyűgösen indul a nap. Vészelje át valahogy a délelőttöt, mert délután már egész más embernek érezheti magát.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Csütörtökön az Oroszlán telihold miatt nyugtalanság vehet erőt önön, és egyre erősebb lesz önben a vágy, hogy történjen már valami ön körül, ami kimozdítja a holtpontról és az unalmas szürkeségből. Lehet, hogy ez meg is történik, de számítson rá, hogy nem úgy és nem akkor, amikor szeretné. De nem kevésbé jól, mint remélte!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ön hajlamos időnként „lebegtetni” a dolgokat, mert nehezen dönt. Most ez nagyon is jól jön, ma érdemes minél több vasat tartani a tűzben. Könnyen előfordulhat ugyanis, hogy egy döntéséhez, amely pénzügyeket is érinthet, a kellő információk csak az utolsó pillanatban futnak be.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Az Oroszlán telihold megvilágítja az igazságot, és lehet, hogy ma ön is ráébred néhány dologra. Például hogy egy kapcsolatában, amely lehet üzleti, vagy magánjellegű, szinte csak ön fektet energiát, míg a másik fél mindössze kihasználja mindezt. Ha így van, igyekezzen helyreállítani az egyensúlyt!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Van, hogy meg kell állni egy kis időre, és nagyobb perspektívából szemlélni a dolgainkat. Ma lehetősége lehet erre, ahogy arra is, hogy valamilyen különleges élményben legyen része. Fogadja el hát, amit felkínál a sors.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Csütörtökön valaki megkísérelheti kizökkenteni, vagy akadályozni abban, hogy a terve szerint alakuljanak a dolgai, és elég ügyesen próbál keresztbe tenni önnek. Persze önt nem kell félteni, hamar átlát a próbálkozásain…

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Persze közhely, de attól még nagyon is igaz, hogy néha egy mosoly, vagy egy kedves gesztus is csodát tehet. Igyekezzen ma különösen figyelmes lenni a környezetével még akkor is, ha belül valami nyomasztja. Amit cserébe kaphat, gyógyír lehet minden bajára!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Csütörtökön ön az, aki könnyít valaki terhein, talán csak pusztán azzal, hogy értő fülekkel hallgatja meg. A kulcs abban az energiában van, amely most önből árad. Bánjon okosan a képességével és segítsen azon, aki most önhöz fordul.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma igazán izgalmas megkeresést kaphat, nagyon csábító is a dolog, de nem szabad gondolkodás nélkül válaszolnia rá. Nézzen utána mindennek, szerezzen be további információkat és ne engedje, hogy sürgessék a döntésben.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ön érzi magában az erőt és az elszántságot, amely ahhoz kell, hogy egy ön előtt álló feladattal sikeresen megküzdjön. Most nagy önben az önfegyelem és az elszántság, de úgy érzi, talán szüksége lenne már egy kis szerencsére is. Rövidesen az is megérkezik!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Bizony a szavaknak hatalmuk van, és ezt ön most a bőrén tapasztalhatja. Vagy önnek okoz valaki sértést, pedig csak poénnak hitte az illető, vagy ön küld valakit padlóra egy megjegyzéssel. Válogassa meg jobban a szavait!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Csütörtökön valaki olyannal hozhatja össze a véletlen, aki a dolgokat merőben másképpen látja, mint ön. Legyen nyitott az ő meglátásaira! Néha érdemes odafigyelni az embertársainkra és meghallani, amit mondanak még akkor is, ha azzal nem értünk egyet!