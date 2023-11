Férfiak figyelem, ha éjszaka többször kell vécére menned, az nagy bajt jelezhet

A prosztatarákot gyakran néma gyilkosnak nevezik, mert észrevehető tünetek nélkül is kialakulhat. A londoni VII. Király Edward Kórház új kutatása most mégis felszínre hozott egy új tünetet: több prosztatarákos férfi arról számolt be, hogy éjszaka többször is ki kell mennie pisilni – adta hírül a Mirror.

Fotó: Balogh Zoltán

A felmérésben a válaszadók 28 százaléka mondta azt, hogy háromszor vagy annál többször használja a vécét éjjel. 20 százalékuk sejtette, hogy ennek valami köze lehet a prosztatájához, 29 százalékuk pedig inkább az életkorának tudta be a tünetet. Egyesek azzal magyarázták, hogy túl sokat ittak lefekvés előtt, vagy koffeintartalmú italt fogyasztottak. Összességében a vizsgált férfiak 55 százaléka számolt be olyan tünetről, amely prosztataproblémákra utalhat, beleértve a vizelet csöpögését és a húgyhólyag nem megfelelő ürülését is. Ennek ellenére a válaszadók kétötöde azt mondta, hogy egyáltalán nem akar orvoshoz fordulni, 35 százalékuk azért, mert attól tart, hogy intim vizsgálatnak vetik alá, 34 százalékuk pedig még a háziorvosa előtt is szégyellné magát.

Ha ilyen jeleket tapasztalnak, látogassák meg háziorvosukat, bármilyen kínosnak tűnik is a probléma

– buzdít minden férfit Caroline Moore, a VII. Edward Király Kórházának urológus szaktanácsadója, aki szerint egy kis odafigyeléssel és az apró tünetek kivizsgálásával jelentősen növelhető a gyógyulás esélye.