Egy hétig is friss Gáspár Bea pozsonyi kiflije – Recept

Rengeteg háziasszony számára a karácsony a kapkodás időszaka. Pedig nem kéne, hogy a ház asszonya túlhajszolva essen be – olykor szó szerint – a karácsonyfa alá! Ebben segíthet Gáspár Bea fenséges receptje, mely nem csak finom, de akár egy hétig is friss marad! Szóval legyen a jelszó idén karácsonykor: csak semmi kapkodás!

Fotó: Knap Zoltán

„Pozsonyi kifli recept így karácsony előtt nagyon aktuális!” – írta Gáspár Bea az Instagram-oldalára. Győzike felesége pedig nem csak képet osztott meg az ünnepi finomságról, de a hozzávalókat és az elkészítés módját is. Íme:

Hozzávalók 20 db pozsonyi kiflihez:

A tésztához:

60 ml tej,

2 dkg friss élesztő,

40 dkg finomliszt,

2 db tojássárgája,

25 dkg vaj vagy margarin,

7 dkg porcukor,

csipet só.

A töltelékhez ( ha 10 db mákosat és 10 db diósat sütünk):

140 ml tej,

14 dkg kristálycukor,

10 dkg dió,

10 dkg mák,

6 dkg mazsola,

6 dkg édes morzsa (darált keksz),

egy citrom reszelt héja,

két csomag vaníliás cukor,

őrölt fahéj ízlés szerint.

A kenéshez:

1 db tojás.

Elkészítés:

„Első lépésben elkészítjük az omlós élesztős tésztát. Nem kell felfuttatni az élesztőt, és a vajat is hidegen adjuk hozzá. Először a tejben csomómentesre keverjük az élesztőt, de nem futtatjuk fel.

A liszthez hozzáadjuk a tojássárgáját, a vajat, a porcukrot, csipet sót és a tejes élesztőt. Gyorsan összedolgozzuk, majd egynemű tésztává gyúrjuk. Ha kezünktől elválik, akkor jó a tészta.

Cipó alakúra formáljuk, frissentartó fóliába csomagoljuk, majd a hűtőszekrénybe tesszük.

Míg a tészta pihen, elkészítjük a forrázott tölteléket. A töltelék készítésénél figyelembe kell venni, hogy minden hozzávalót le kell felezni, mert fele a mák töltelékhez, fele a dió töltelékhez kell.

Ehhez a tejjel a cukrot felforraljuk, a mákot és a diót két keverőtálban összekeverjük a mazsolával, az édes morzsával, a reszelt citromhéjjal, vaníliás cukorral és a fahéjjal. Ezután ráöntjük a forró tejet és összeforgatjuk. Nagyon masszív formázható tölteléket kell kapnunk.

A tölteléket (mákosat is és a diósat is) 10 egyenlő részre osztjuk, a darabokat kis rudakká formázzuk. A hűtőből kivett tésztát 20 részre osztjuk. Ilyenkor már nem lisztezzük, kis gombócokká gyúrjuk.

A gombócokat szintén liszt nélkül egyenként ovális alakúra nyújtjuk. A tölteléket a közepére ültetjük, ráhajtjuk a tészta egyik felét, majd sodró mozdulatokkal kiflit formázunk belőle, ügyelve, hogy a hajtási felület alulra kerüljön.

Ezzel a módszerrel a gombócokat mint kinyújtjuk és megtöltjük, majd sütőpapírral bélelt tepsire rakosgatjuk.

Egy tojást felütünk, külön vesszük a fehérjét és a sárgáját. A kifliket egy ecset segítségével először a fehérjével Kenjük le, és hagyjuk megszáradni.

Várunk kb. 20 percet, és utána jön a sárgájával való lekenés, mindenhol egyenletesen, hogy szép márványos maradjon.

A mákos kifliket patkó, a Diós kifliket ácskapocs alakúra formázzuk, ez a módszer teszi lehetővé a kiflik töltelék szerinti megkülönböztetését. Végül előmelegített 180 fokos sütőben megsütjük őket.

Kihűtve, fém dobozban tárolva akár egy hétig is frissek maradnak.”

– írja Instagram-oldalán Gáspár Bea.