Figyelmeztet a szakértő: ezért nem szabad éjszaka a töltőn hagyni a mobilod

Biztosan sokaknak ismerős a helyzet, mikor lefekszünk az ágyba, meglátjuk, hogy a telefonunk töltöttsége nagyon alacsony, ezért elkezdjük tölteni, és úgy is hagyjuk egész éjszakára, hogy reggel 100 százalékos állapotban álljon rendelkezésünkre. Nos, most kiderült, hogy ez nem egy éppenséggel jó módszer, akármennyire is kényelmesnek tűnik.

Illusztráció / Fotó: Mahesh Patel képe a Pixabay -en.

Az ausztrál CQUniversity egyik informatikai és kommunikációs professzora, Ritesh Chough nemrég elárulta, hogy óriási hibát követünk el azzal, ha a mobilunkat egész éjszaka a töltőn hagyjuk. Hogy miért? Azért, mert azzal könnyedén tönkre tudjuk tenni a készülék akkumulátorát, mivel az hosszú ideig a kelleténél nagyobb energiát kap.

Persze vannak olyan okostelefonok, amik lekapcsolják a töltésüket, ha elérik a 100 százalékot, vagy egy bizonyos szintet, de mivel folyamatosan futnak a háttérben programok, amik miatt csökken a töltöttség, ezért időnként újra elkezd tölteni a készülék, ez pedig szintén nagyon rosszat tesz neki, így hirtelen azt vehetjük észre, hogy használat közben jóval gyorsabban merül a mobilunk.

Mit tehetünk?

A szakértő szerint 20 és 80 százalék között van egy mobiltelefon ideális töltöttségi szintje, és mivel manapság általában 20 perc és 2 óra között van annak az ideje, hogy egy készülék teljesen feltöltődjön, így érdemes inkább indulás előtt, készülődés közben tölteni, és nem egész este, mivel azzal csúnyán megjárhatjuk.