Szabad gyereknek jósoltatni? Itt a válasz!

Minden szülő leghőbb vágya, hogy a gyermeke sikeres és boldog felnőtté váljon. Éppen ezért sokan szeretnék a jövőjüket tudni annak érdekében, hogy segíthessék őket. Ezzel alapvetően nincs semmi baj, csak azok, akik nem jártasak a mágia világában, nem tudhatják, hogy gyerekeknek nem szabad jósoltatni. Ugyanis a jóslás is a mágia egy formája, és ezzel akár a gyerek jövőbeni életfeladatába is belenyúlhatnak. Ez nem azt jelenti, hogyha valamilyen komoly élethelyzet van, akkor nem szabad megnézni, hogy mi vár rá vagy információt kérni vele kapcsolatban, de puszta kíváncsiságból senkinek nem javaslom. Vannak, akik ezzel nem értenek egyet, de higgyék el, hogy nagyobb problémát lehet azzal okozni, ha egy gyermeknek jövendölnek – figyelmeztet Iszet boszorkány, főpapnő és mágus.

Fotó: Pexels (illusztráció)

Miért okozhat gondot?

Azért lehet veszélyforrás a korai jóslás, mert előfordulhat, hogy a szülő esetleg olyat hall, amit nem szeretne vagy a gyermeke jövőjében olyan eseményt lát, ami traumához is vezethet. De az is előfordulhat, hogy elvégeztet vagy éppen hozzáértés nélkül saját maga végez el egy mágiát, amivel beleavatkozik a gyerek életfeladatába, és ezáltal sokkal később éli meg azt, amit meg kellett volna tapasztalnia. Vagyis sokkal fájóbb a szülőnek is és a gyereknek is az az út, amit később jár be.

Mikortól állnak rá készen?

Ha a gyerekünk már betöltötte a tizennyolcat, de még jobb, ha már esetleg a húszat is, akkor kérhetünk egy általános teljes jóslást. Persze, ha van egy konkrét élethelyzet a gyerek életében, például egy betegség, vagy hogy nem megfelelő társaságba keveredett, ami a szülőt aggasztja, akkor megnézheti. Viszont angyalkártyával és angyali útmutatás kérésével bármilyen életkorban lehet. Természetesen mindig minden helyzetnél a szülő és a jós felelőssége az, hogy kinek és milyen életkorban jósol.

Támogatás az egészségben

Arra viszont bátran tudom biztatni azokat, akik szellemi segítséget szeretnének kérni a gyermekük részére, hogy igenis tegyék! Mert az angyalok közreműködése nagy segítséget jelenthet akár a tanulásban, magatartásban vagy az óvodai és iskolai beilleszkedésnél. Amikor az egészségről van szó, akkor is csak javasolni tudom, hiszen nem egy olyan élethelyzettel találkoztam, amikor angyali gyógyítást kért a szülő, és az orvosi gyógykezelés mellett kiegészítésként sokat segített vagy felgyorsította a gyermek felépülését.

Nem eshetünk túlzásba!

Ezeket az angyali mágiákat nem árt, ha többször kéri a szülő, amikor valamilyen komolyabb dologról van szó. De miként dönthetjük el, hogy valóban komolyabb? Igazából nem kell konkrétan tudni, mert az angyalok nem működnek közre olyan esetekben, ami ártó vagy sok lenne egy gyermek számára. Esetleg olyan helyzetet teremtenek, ami mindenkinek a legjobb: például, ha egy gyermek sportol és nem éppen kiemelkedő benne, akkor a gyermek egészségének rovására nem segítenek abban, hogy jól teljesítsen. Inkább szinte észrevétlenül és finoman terelik a dolgokat abba az irányba, hogy a szülők felismerjék, mi a helyes út a gyermekük számára - írta a Fanny magazin.