A nagy bőrtípus teszt: Derítse ki, hogyan kell ápolnia a bőrét!

A bőrtípus meghatározásánál az a lényeg, hogy a száraz-zsíros skálán hol helyezkedik el, vagyis, mennyi olajat képes magától megtermelni. Azért fontos, hogy tudjuk, melyik kategóriába tartozunk, mert ez nagyban meghatározza, hogy milyen jellegű termékeket, milyen összetevőket érdemes keresnünk. Szerencsére az egyes típusok nem annyira szigorúak, hiszen a bőrünk lehet, hogy csak kicsit zsíros vagy nem annyira száraz. Ráadásul az is előfordulhat, hogy hiába küzdünk a kifényesedéssel, mégis tapasztalunk vízhiányt vagy éppen hiába száraz, mégis felütik a fejüket a pattanások. De így is jó, ha legalább az alapokkal tisztában vagyunk!

Sokan nem vagyunk tisztában azzal, milyen a bőrtípusunk Fotó: Pexels

1. Milyen a bőrének a tapintása?

A – Sajnos elég olajos, zsíros érzetű.

B – A T-vonalban (homlok, orr, áll vonala) olajos, míg az arcom többi részén kellemes tapintású, maximum néha száraz, érdes.

C – Szerencsére kellemes, könnyed tapintású az egész arcomon.

D – Amikor odafigyelek rá, és megfelelően ápolom, akkor finom, kellemes, de ha megfeledkezem erről, akkor gyorsan szárazzá és/vagy érdessé válik.

2. Mennyire tágak a pórusai?

A – Az egész arcomon nagyon tágak és szemmel is láthatóak.

B – A T-vonal mentén és/vagy az arcom egyes területein elég tágak.

C – Nincs gondom velük, normál méretűek.

D – Zártak.

3. Ha esetleg megfeledkezik az ápolásról, akkor előfordul, hogy a bőre hámlani kezd?

A – Igen, tapasztaltam már, például, ha olyan készítményeket vetettem be, amelyek kicsit szárító hatásúak.

B – Igen, az arcom egyes területein.

C – Szerencsére még soha nem fordult elő ilyen!

D – Sajnos elég gyakran bosszankodom emiatt.

4. Melyik területen és mennyire zsírosodik a bőre?

A – Az egész arcomon küzdök ezzel a problémával.

B – Főleg a T-vonalban tapasztalom, hogy zsíros lenne.

C – Ritkán van ilyen, például akkor, ha nem megfelelő kozmetikumot használok.

D – Egyáltalán nem zsírosodik.

5. Hol bukkantak már fel szarkalábak az arcán?

A – Az apróbb, mimikai ráncaimat leszámítva szerencsére nincsenek.

B – Ott, ahol kicsit szárazabb a bőröm, például a szemkörnyékemen.

C – Tudom, hogy mázlista vagyok, mert még sehol!

D – Sajnos az arcom egész területén vannak ráncok, de főleg a szemem, szám és a homlokom környékén.

6. Amennyiben csak vízzel tisztítja meg az arcát, tapasztal feszülést?

A – Semmi ilyesmit nem érzek

B – Az arcom szárazabb pontjain eléggé feszül ilyenkor

C – Ritkán

D – Állandóan ezt tapasztalom. Roppant zavaró!

Értékelés: Számolja össze, hogy az A, B, C vagy D választ karikázta-e be a legtöbbször!

A legtöbb válasz A: Zsíros bőr

Mi jellemző rá?: A bőr mindenhol olajos, zsíros érzetű, gyorsan kifényesedik és csillog. Jellemző rá a tág pórusok, a pattanások és mitesszerek kialakulása.

Miként ápoljuk?: Ne essünk abba a hibába, hogy szárító hatású készítményekkel próbáljuk ellensúlyozni a bőr zsírosodását, mert azzal csak egy ördögi kört indítunk be! Nagyon fontos a megfelelő hidratálás, de a nehéz állagú termékek helyett keressük inkább a könnyed, például a géles vagy folyékony textúrákat. Emellett érdemes a kifejezetten zsíros bőrre való, mattító hatású verziókra vadászni.

A legtöbb válasz B vagy többféle: Kombinált bőr

Mi jellemző rá?: A kombinált vagy más néven vegyes bőrtípusnál a T-zóna okozza a legtöbb gondot ami gyakran zsírossá válik, míg az arc többi része normál vagy száraz. Problémát okozhatnak a mitesszerek, tág pórusok és esetleg a pattanások is. Előfordulhat, hogy az arc többi része vízhiányos vagy rosszabb esetben hámlik is.

Miként ápoljuk?: A T-zónára a zsíros bőrtípushoz hasonlóan könnyedebb állagú termékeket célszerű választani, de itt is fontos, hogy ne szárítsuk ki ezt a területet. Míg az arc többi részén akár gazdagabb állagú készítményeket is bevethetünk, amelyek kellően pótolják a nedvességet.

A legtöbb válasz C: Normál bőr

Mi jellemző rá?: Igazán szerencsés, aki ebbe a típusba tartozik, hiszen a bőrük kellemes tapintású, rugalmas. Általában nem kell küzdeniük a pattanásokkal, zavaró mitesszerekkel, sőt a szarkalábak is csak igen későn bukkannak fel először.

Miként ápoljuk?: A rendszeres és megfelelő bőrápolás itt is elengedhetetlen, de nincs szükség különösebb odafigyelésre. Azért a smart agingre, vagyis arra, hogy még a kialakulásuk előtt megelőzhessük a ráncokat érdemes kellő hangsúlyt fektetni, így sokáig megőrizhetik fiatalságukat.

A legtöbb válasz D: Száraz bőr

Mi jellemző rá?: A bőr gyakran feszül, húzódik, vékony és sokszor matt tónusú. Helyenként száraz foltok is jelentkezhetnek vagy rosszabb esetben hámlás is előfordulhat. Pluszban érzékeny és rosáceás is lehet a bőr.

Miként ápoljuk?: A jelszó a folyamatos nedvességpótlás legyen! Jöhetnek a nehezebb, krémesebb állagú termékek, keressünk a természetes zsírokban és olajokban gazdag készítmények, amelyek kellően táplálnak.

Termékek:

Zsíros

Termékek:

Teafaolajos éjszakai arcmaszk The Body Shop, 9990 Ft

Pórusösszehúzó arczselé Pompom, 3500 Ft

Kombinált

Termékek:

Rizses arcradír kombinált bőrre Nivea, 2519 Ft

Mélytiszító arclemosó gél kombinált/olajos bőrre EVOLVE, 7990 Ft

Normál

Termékek:

Komplex hialuronsavas szérum Manna, 4490 Ft

Arctisztító hab normál bőrre Ziaja, 2389 Ft

Száraz

Termékek:

Cell Concept hidratáló szérum extra száraz bőrre Helia-D, 3099 Ft

Regeneráló cica krém Yves Rocher, 5490 Ft