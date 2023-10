Megszólalt az egykori mentős: ez a 3 tipp családok millióinak segíthetnek

Mielőtt a családba egy gyermek megérkezik, a szülők gondosan odafigyelnek arra, hogy a lehető legkisebb veszély érje őt. Betapasztják a konnektorokat, sarokvédőket tesznek az asztalra, de még sok minden mást is, hogy a gyermeküket megvédjék az esetleges balesetektől.

Ez nagy segítség lehet a babák számára Fotó: Pixabay

Azonban vannak olyan helyzetek, amikor a legnagyobb odafigyelés ellenére is megtörténik a baj. Ebben segít most egy korábbi mentős, aki most megosztott három olyan háztartási cikket, amellyel adott esetben a gyermekek életét is meglehet menteni. Mutatjuk melyek ezek.

Édes megkönnyebbülés

Előfordulhat, hogy a gyermek a lakásban talál egy gombelemet, és miután az fényes és gurul el kezd vele játszani. Azonban ugyan ilyen könnyen le is nyelheti azt. Nikki Jurcutz ezért azt ajánlja, hogy ilyenkor érdemes neki mézet adni, ezzel is enyhítve a fájdalmakat. A szakember hangsúlyozza, hogy minden ilyen esetben kórházba kell vinni a gyermeket. A gombelem lenyelésének a kockázata egyébként pont karácsonyi időszak közeledtével nő meg.

Hűsítő krém

Másodszor, a szőrtelenítő krém a fájdalmas hajgócok kezelésére is használható, amikor a haj a gyermek lábujja vagy ujja köré tekeredik, ami duzzanatot okoz. Ezek az úgynevezett hajgócok ritkák a gyermekeknél, de általában négy naptól 19 hónapig fordulnak elő náluk, az NHS szerint.

Ha a hajtornyok nem túl nagyok, és nincs sérülés a bőrön, akkor kipróbálhatja ezt a kezelést. Vigyen fel egy kis mennyiségű szőrtelenítő krémet a területre, és hagyja hatni 10 percig. Ezután öblítse le meleg vízzel. Ha a haja rá van csavarodva a gyermek ujjára, azonnal vigye őt a sürgősségi osztályra

- tanácsolta a korábbi mentős.

Alufólia az égési sérülésekre

Az alufóliába nem csak a tízórait lehet csomagolni a gyerekeknek, hanem akkor is hasznos, hogyha a pici valamilyen égési sérülést szenvedett.

Távolítsa el a ruházatot vagy az ékszereket az érintett részről, és hűtse le az égési sérülést hideg vagy langyos – nem jég hideg – víz alatt 20 percig. Miután ez megtörtént, le kell takarni azt alufóliával, hogy megóvjuk a további sérülésektől

- fejtette ki a The Sun-nak Nikki Jurcutz, aki hozzátette, hogy olyan fóliát használjunk, ami nem ragad oda a gyermek bőréhez, mert az további sérüléseket okozhat.