Ezt jó, ha tudod az ágyi poloskáról: így tudsz megszabadulni tőlük

Biztos, hogy az?

Az első lépés, hogy megbizonyosodjunk róla, biztosan ágyi poloskával van-e dolgunk. A legbiztosabb jel, hogy mindig csak reggelre kerülnek ránk viszkető csípések, zavaró piros foltok, és azok egymáshoz képest sűrűn jelennek meg a testünkön. Főleg a karokon, lábakon, háton és az arcon.

Fotó: Pexels (illusztráció)

Nyomozzunk!

Mielőtt kétségbe esnénk, kutassuk fel a poloska nyomait: napközben rejtőzködő életmódot folytat, és akár a legkisebb résbe is be tud bújni, ezért lehetetlen észre venni. De árulkodó nyom lehet az ürüléke, amik aprócska, fekete homokszemnek tűnhetnek vagy éppen a levedlett bőre.

Az ágy a célpont

Mivel az ágyi poloskát nem a kosz vonzza, hanem az emberi vér, ezért a rejtekhelye mindig az ágyunkban vagy annak vonzáskörzetében található. Éppen ezért ezt a területet kell először aprólékosan átvizsgálni. Csekkoljuk az ágytámla és matrac közötti réseket, az ágy redőit, faszerkezet hasadékait, az ágy melletti szegőlécet, konnektorokat, állólámpák alját, képkereteket.

Óvatos pakolás

A legfontosabb, hogy amikor átvizsgáljuk az ágy körülötti területet, soha ne rámoljunk szét mindent a lakásban. Mert így a fertőzöttséget könnyedén áthurcolhatjuk a lakás többi részébe. Ha valamit már alaposan átnéztünk, tegyük zsákokba, dobozokba, de mindenképp hagyjuk az ágy közelében.

Ne költözzünk!

A legtöbben ott követik el a hibát, hogy ha felbukkannak a bosszantó rovarok, a saját ágyukból áthurcolkodnak például a kanapéra. Csakhogy az ágyi poloska könnyedén rábukkan az áldozatára az éj leple alatt, és követi az új helyére, így csak növeljük a fertőzöttséget. Vagyis bármennyire szörnyű a gondolat, de próbáljunk az ágyunkban maradni, amíg el nem hárítjuk a problémát. Na és az sem megoldás, ha egy időre máshova költözünk: az ágyi poloska nagyon hosszú időn keresztül kibírja táplálkozás nélkül, ezért felesleges abban bíznunk, hogy magától kipusztul, amíg nem vagyunk otthon.

Fontos a megelőzés

Az újonnan beszerzett bútorok jelentik a legnagyobb veszélyt, különösen a használt vagy talált darabokkal kell óvatosnak lenni. De sajnos az újonnan vásárolt bútorok sem jelentenek garanciát, hiszen a gyárban, raktárban, vagy akár a szállító járműben is rejtőzhetnek az ellenségek. Főleg, ha olyan cégtől szerezzük be, ahol garanciálisan cserélik a holmikat. Ezért, ahogy bármi bekerül a lakásba, a csomagolást alaposan nézzük át, dobjuk ki egyből, a bútort porszívózzuk, töröljük át.

Vigyázzunk a bőröndökre

Amikor elutazunk valahova, a bőröndöt ne a földön tároljuk kinyitva, pláne, ha ruhák is vannak benne, mert akár néhány potyautast is hazavihetünk magunkkal. Tegyük asztalra, cipzárazzuk, zárjuk be a csomagokat. Otthon, kipakoláskor pedig vizsgáljunk meg mindent.

Házilag ne!

A legrosszabb, amit tehetünk, ha kétségbe esünk, amikor már biztosak vagyunk az ágyi poloska jelenlétében! A szétpakolással, kidobálással, az ágyneműk vagy az ágyneműtartóban lévő holmik kirázásával csak még nagyobb kárt tehetünk. Ahogy azzal is, ha házi irtószerekkel kezdünk el próbálkozni, mert esetleg csak szétkergetjük a lakásban a poloskákat. Na és egyébként sem tudjuk annyira hatékonyan bevetni ezeket a különböző spray-ket.

A szakember az első

Amint megvan az első néhány biztos nyom, hogy mivel van dolgunk, forduljunk azonnal szakemberhez. Ne húzzuk az időt, ne tépelődjünk, hogy biztosan szükség van-e rá, mert a poloskák rendkívül gyorsan szaporodnak. Egy nőstény ágyi poloska napi 2-3 petét is rakhat, teljes életciklusa alatt, ami nagyjából másfél év, körülbelül ötszázat. Ezért van szükség a mielőbbi, hatékony beavatkozásra!

Vigyázz, kész, irtás!

Az ágyi poloskára szakosodott szakemberek elmondják, mi a teendő, mielőtt érkeznének. A cél az, hogy próbáljuk átláthatóvá tenni a terepet, de anélkül, hogy túl sok dolgot átmozgatnánk az otthonunkban. Készüljünk fel, hogy mindent lepermeteznek majd a plafontól a padlóig. De ne féljünk! Ezek az irtószerek nagyon gyorsan elpárolognak és nem marad nyomuk.

Füstös terep

Az irtás része a füstképző szerek használata is, és amint a szakemberek ezt beindítják, el kell hagynunk az otthonunkat, legalább 3-4 órára, esetenként többre. Vagyis készüljünk úgy, hogy egyből ki tudjunk lépni az ajtón. Ahogy a melegvérű állatokat, például kutyát, cicát is magunkkal kell vinnünk.

Felejtős a felmosás

Az irtás után tíz napig el kell feledkeznünk a vizes felmosásról és törölgetésről, mert így az irtószerek nem lesznek hatékonyak. Porszívózni is maximum 4-5 nap elteltével lehetséges, hogy biztosra menjünk.

Nem kínos

A legtöbben egyfajta szégyenként tekintenek arra, ha kiderül, hogy ágyi poloskával küzdenek. Pedig sajnos el kell fogadni, hogy egy egyre gyakoribb problémával van dolgunk, és akár újépítésű lakásokban, házakban is előfordul, hiszen akár tömegközlekedés, utazás közben is magunkkal hurcolhatjuk őket. Éppen ezért, ha súlyos a helyzet, érdemes akár a szomszédot is értesíteni, mert kiderülhet, hogy már nála is felütötték a fejüket a dögök, vagy épp ellenkezőleg: ő fertőzött meg minket.

Fontos a türelem

Sajnos könnyen előfordulhat, hogy egy irtás után nem inthetünk búcsút teljesen az aprócska vérszívóknak. Megtörténhet, hogy néhány napig nyugalmunk lesz az éjszaka folyamán, majd újra támadnak a dögök. Ilyenkor újabb irtásra van szükség, de ez nem azt jelenti, hogy a szakember rossz munkát végzett, csak azt, hogy ezek igencsak makacs dögök. Akkor könnyebbülhetünk meg, ha legalább 3 hét eltelik csípés nélkül - írja a Fanny magazin.